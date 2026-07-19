Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adil Öksüz detayı dikkat çekti - Son Dakika
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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adil Öksüz detayı dikkat çekti

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adil Öksüz detayı dikkat çekti
19.07.2026 15:43
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirtti. Bakan Gürlek, 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 19 kişinin tutuklandığını, dosyada FETÖ'nün mahrem yapılanması, Adil Öksüz bağlantısı ve ByLock kayıtlarının titizlikle incelendiğini ifade ederek "Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın sonuna kadar gidilecek" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmanın milletin vicdanında derin iz bırakan dosyalardan biri olduğunu belirtti.

Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 27 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 19'unun tutuklandığını, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer 2 şüphelinin ise cezaevinde tutuklu bulunduğunu ifade etti.

"FETÖ'NÜN KARANLIK İZLERİ ARAŞTIRILIYOR"

Dosyada FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, ByLock yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususların titizlikle değerlendirildiğini belirten Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu dosya, yalnızca geçmişte yaşanmış acı bir olayın değil; devletin kılcal damarlarına sızarak hakikati karartmaya çalışan FETÖ'nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosyadır. Yargı makamlarımız, hukukun çizdiği sınırlar içinde ve deliller ışığında maddi gerçeğe ulaşmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."

"DEVLETİMİZ HUKUK İÇİNDE SONUNA KADAR GİDECEKTİR"

Soruşturmanın kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şunu özellikle ifade etmek isterim: Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir. Hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına, hiçbir örgütlü yapının milletimizin adalet beklentisinin önüne geçmesine müsaade edilmeyecektir."

SORUŞTURMAYI YÜRÜTENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Gürlek, açıklamasının devamında soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.

YAZICIOĞLU VE BERABERİNDEKİLERİ RAHMETLE ANDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adil Öksüz detayı dikkat çekti

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Son Dakika Güncel Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adil Öksüz detayı dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Diyego Can Diyego Can:
    ucu size dokunuyor 0 2 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı Muzaffer Matlı:
    bugüne kadar neredeydiniz merak ediyorum yaşayanların bile sesi kısıldı 0 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    bencede göster kendini !! 1 0 Yanıtla
  • emrah biçer emrah biçer:
    inşallah öyle olur 0 0 Yanıtla
  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    EMİN MİSİN KANKA 0 0 Yanıtla
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