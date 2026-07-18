Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış - Son Dakika
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Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe\'den sahnede şoke eden çıkış
18.07.2026 09:39  Güncelleme: 09:41
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Bursa'da sahne alan Yıldız Tilbe, 60. yaş günü için yapılan sürpriz karşısında doğum günü kutlamanın saçma olduğunu söyledi.

Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan sevilen sanatçı Yıldız Tilbe, kendisini dinlemeye gelen hayranlarının eşliğinde sevilen şarkılarını seslendirdi. 

KONSERDE DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Konser bitimine yakın ise, iş insanı İbrahim Sayın tarafından, Tilbe'nin 60'ıncı yaşı pasta ve görsel şölenle kutlandı. 

Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

"BİTMİŞ BİR ÖMRÜN NEYİNİ KUTLAYACAĞIM"

Bunun üzerine Yıldız Tilbe, "Doğum günü kutlamak çok saçma geliyor. Biten bir 60 yılın neyini kutlayacağım. 70 olacak mıyım? Saçma geliyor. Biten bir şeyin kutlaması farklı geliyor. Ama teşekkür ediyorum. Tabi İbrahim sen benim canımsın. Benim doğum günü hakkındaki görüşüm böyle. Herkes için Allah'tan her şeyin hayırlısını, sağlık ve huzur dilerim. Başka bir şey yok ki dünyada. 60 yaşından bakınca .. 18 yaşından bakınca neler var neler. Var oğlu var." diye konuştu.

Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Doğum günü kutlamasından sonra Yıldız Tilbe, sevilen şarkılarını söyleyerek katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. 

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Haydar Toy Haydar Toy:
    doğrusunu yapmış bencede saçma 3 0 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Doğru söylemiş...yaş günü kutlamak boş iş ve bunu insanoğlu son çeyrekte anlıyor.. 1 0 Yanıtla
  • Johny Guitar Johny Guitar:
    doğum günü gerçekten saçma hiç kutlamadım umrumdada değil 1 0 Yanıtla
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