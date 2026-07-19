Fenerbahçe'de 3 oyuncunun takımdan gönderilmesi yasak - Son Dakika
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Fenerbahçe'de 3 oyuncunun takımdan gönderilmesi yasak

Fenerbahçe\'de 3 oyuncunun takımdan gönderilmesi yasak
19.07.2026 17:25
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kadro planlaması devam ederken teknik ekipten İsmail Kartal'ın Matteo Guendouzi, Milan Skriniar ve Marco Asensio’nun kesinlikle takımda kalmasını istediği raporu yönetime sunduğu belirtildi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig devi enerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Gornik Zabrze eşleşmesi öncesinde sarı-lacivertlilerin transfer stratejisi ve kadro planlaması netlik kazandı. 

İSMAİL KARTAL RAPORUNU SUNDU

Teknik direktör İsmail Kartal, takımdaki geleceği merak edilen oyuncularla ilgili hazırladığı raporu yönetime sundu. Deneyimli teknik adamın raporu doğrultusunda sarı-lacivertli yönetim, kadro yapılanmasında radikal kararlar aldı.

3 OYUNCUNUN SATIŞI YASAK

TRT Spor'un haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal, yeni sezonda takımın iskeletini oluşturmayı planladığı üç yıldız ismin kadroda tutulmasını kesin bir dille talep etti. Yönetim, bu rapor üzerine Matteo Guendouzi, Milan Skriniar ve Marco Asensio’nun takımdan ayrılmasına kesin olarak yasak getirdi ve gelen transfer tekliflerini değerlendirmeme kararı aldı.

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de 3 oyuncunun takımdan gönderilmesi yasak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de 3 oyuncunun takımdan gönderilmesi yasak - Son Dakika
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