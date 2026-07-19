Fenerbahçe\'de 3 oyuncunun takımdan gönderilmesi yasak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig devi enerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Gornik Zabrze eşleşmesi öncesinde sarı-lacivertlilerin transfer stratejisi ve kadro planlaması netlik kazandı.
Teknik direktör İsmail Kartal, takımdaki geleceği merak edilen oyuncularla ilgili hazırladığı raporu yönetime sundu. Deneyimli teknik adamın raporu doğrultusunda sarı-lacivertli yönetim, kadro yapılanmasında radikal kararlar aldı.
TRT Spor'un haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal, yeni sezonda takımın iskeletini oluşturmayı planladığı üç yıldız ismin kadroda tutulmasını kesin bir dille talep etti. Yönetim, bu rapor üzerine Matteo Guendouzi, Milan Skriniar ve Marco Asensio’nun takımdan ayrılmasına kesin olarak yasak getirdi ve gelen transfer tekliflerini değerlendirmeme kararı aldı.
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