İran'da 5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran\'da 5 büyüklüğünde deprem
19.07.2026 09:20  Güncelleme: 09:21
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İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Salend ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ahvaz, Endimeşk ve Dezful kentlerinde de hissedilen depremin ardından şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmezken, olası zararların tespiti için Kızılay ekipleri bölgeye sevk edildi.

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Salend ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre kentlerde de hissedilen depremin ardından bölgeye Kızılay ekipleri sevk edilirken, şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Huzistan eyaletinin Salend ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 05.55'te kaydedildi.

8 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Depremin yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Sarsıntı, eyalet merkezi Ahvaz'ın yanı sıra Endimeşk ve Dezful kentlerinde de hissedildi.

KIZILAY EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir hasar bilgisi paylaşılmazken, olası zararların tespiti amacıyla Kızılay ekiplerinin bölgeye sevk edildiği açıklandı. Yetkililer, sahadaki incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran'da 5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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