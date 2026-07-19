İkinci El Piyasasında Yavaşlama Nedenleri

İkinci el otomobil piyasasında son dönemde yaşanan yavaşlama sürerken, Otomotiv Uzmanı Mehmet Karacabey, durgunluğun arkasındaki nedenleri değerlendirdi. Karacabey, jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarındaki sert dalgalanmalar, yaz sezonu ve sıfır araç kampanyalarının ikinci el piyasasını olumsuz etkilediğini söyledi.

SAVAŞLAR VE ALTIN FİYATLARI PİYASAYI ETKİLİYOR

İkinci el otomobil piyasasındaki yavaşlamanın nedenlerine değinen Karacabey, küresel gelişmelerin Türkiye'deki pazara da yansıdığını belirtti.

Karacabey, "Özellikle Ortadoğu'daki savaş ve Rusya-Ukrayna savaşı aslında jeopolitik olarak bizleri etkiliyor. Bir de altındaki o sert hareketler, müşterilerin yüksek fiyattan altın alıp fiyatlar çok oynak olduğu için bozduramaması sıkıntılar yaşatıyor." dedi.

"PİYASADA GERÇEK SATICILAR KALDI"

İlan kirliliğini önlemeye yönelik düzenlemeleri de değerlendiren Karacabey, Ticaret Bakanlığı'nın e-Devlet üzerinden yetki doğrulama uygulamasıyla piyasanın daha sağlıklı hale geldiğini söyledi.

Karacabey, "Önceden herkes her araca ilan verebiliyordu ve piyasada çok fazla ilan vardı. Şu an Ticaret Bakanlığımızın e-Devlet üzerinden yetki verme şartı getirmesiyle piyasa temizlendi ve sadece gerçek oyuncular, gerçek satıcılar kaldı." ifadelerini kullandı.

DOĞRU FİYATLA İLAN VEREN DAHA HIZLI SATIYOR

İlanların uzun süre satışta kalmasının en önemli nedeninin yanlış fiyat politikası olduğunu vurgulayan Karacabey, aracın kilometresi ve hasar durumu gibi unsurlar dikkate alınmadan yüksek fiyat belirlenmesinin satış sürecini uzattığını söyledi.

Doğru fiyatla ilana çıkan araçların ise daha kısa sürede alıcı bulduğunu belirten Karacabey, ikinci el araçlarda bekleme süresinin artık 20 günü aştığını ifade etti.

SIFIR OTOMOBİL KAMPANYALARI İKİNCİ ELİ ZORLUYOR

Karacabey, sıfır otomobil kampanyalarının da ikinci el piyasasını baskıladığını belirterek, sıfır araç ile ikinci el arasındaki fiyat farkının önemli ölçüde azaldığını söyledi.

Fiyat makasının daralması nedeniyle tüketicilerin sıfır araçlara yöneldiğini ifade eden Karacabey, bunun ikinci el satışlarını olumsuz etkileyen önemli faktörlerden biri olduğunu dile getirdi.