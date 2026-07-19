İngiltere'de insan kaçakçılığı ve tecavüz dahil birçok suçlamayla karşı karşıya olan ABD'li sosyal medya fenomenleri Andrew Tate ve Tristan Tate kardeşler, ABD'nin Florida eyaletinde gözaltına alındı.
BAKANLIK SÖZCÜSÜ AÇIKLADI
CBS News'ün haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü, Andrew ve Tristan Tate'in Florida'da ABD ile İngiltere arasındaki iade anlaşmaları ve kolluk kuvvetleri işbirliği çerçevesinde Miami'de gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlık bünyesindeki federal kolluk kuvveti sözcüsü Brady McCarron ise Associated Press'e yaptığı açıklamada, gözaltı kararına ilişkin yakalama emrinin gizli olduğunu belirterek, suçlamalara ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
İngiltere'de 39 yaşındaki Andrew Tate hakkında 7 tecavüz, cinsel istismar amacıyla insan kaçakçılığını organize etmek veya kolaylaştırmakla ilgili 3 suçlama, kasten yaralamaya ilişkin 3 suçlama ile çocuk istismarı görüntüleriyle bağlantılı 19 suçlama yöneltilmişti.
Tristan Tate (38) ise 1 cinsel saldırı, 2 tecavüz ve cinsel istismar amacıyla insan kaçakçılığını organize etmek veya kolaylaştırmakla ilgili olmak üzere 3 suçlamayla karşı karşıya bulunuyor.
Çifte ABD ve İngiltere vatandaşlığı bulunan Andrew ile Tristan Tate, 2016'da Romanya'ya taşınmış, 2022'de insan ticaretine ilişkin soruşturma kapsamında burada gözaltına alınmışlardı.
Son Dakika › Güncel › İngiltere'de tecavüzle suçlanan sosyal medya fenomeni Tate kardeşler ABD'de yakalandı - Son Dakika
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