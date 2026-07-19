İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı - Son Dakika
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İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı

İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı
19.07.2026 09:15
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin mutabakat zaptındaki tüm taahhütlerini ihlal ettiğini öne sürerek, İran'ın da anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini askıya aldığını açıkladı. Garibabadi, ABD'nin müzakereler sürerken saldırılara başladığını savunarak, bu yaklaşımın sonuç vermediğini ve İran'ın gerekli karşılığı verdiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının Washington yönetiminin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle fiilen askıya alındığını açıkladı. Garibabadi, ABD'nin anlaşmanın tüm maddelerini ihlal ettiğini savunarak, İran'ın da yükümlülüklerini durdurduğunu söyledi.

"ABD TÜM TAAHHÜTLERİNİ İHLAL ETTİ"

Ülke basınına konuşan Garibabadi, ABD'nin mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirterek, "ABD, mutabakat zaptındaki tüm taahhütlerini ihlal etti ve tüm maddeleri askıya aldı. Bu duruma karşılık olarak ülkemiz de mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini askıya aldı ve artık uygulanmamaktadır." ifadelerini kullandı.

"MÜZAKERELER SÜRERKEN SALDIRILAR BAŞLADI"

Garibabadi, ABD'nin müzakere süreci devam ederken İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini öne sürerek, bu yaklaşımın sonuç vermediğini savundu. İranlı yetkili, "ABD, saldırgan tutumun bir sonuç getirmeyeceğini bir kez daha anlamış ve bu tavrına karşı gerekli cevabı almıştır." dedi.

ANLAŞMA KRİZİ DERİNLEŞİYOR

ABD ile İran arasında haziran ayında imzalanan mutabakat zaptı, ateşkesin sağlanması ve kapsamlı bir anlaşma için 60 günlük müzakere sürecini öngörüyordu. Son günlerde taraflardan gelen karşılıklı açıklamalar ise anlaşmanın geleceğine ilişkin belirsizliği artırdı. ABD Başkanı Donald Trump da daha önce İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmediğini öne sürerek mutabakatın fiilen sona erdiğini savunmuştu.İRAN Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Tahran'ın mutabakat zaptından doğan yükümlülüklerini askıya aldığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülke basınına bölgedeki son durumu değerlendirdi. Washington yönetiminin anlaşma zeminini zedelediğini kaydeden Garibabadi, "ABD, mutabakat zaptındaki tüm taahhütlerini ihlal etti ve tüm maddeleri askıya aldı. Bu duruma karşılık olarak ülkemiz de mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini askıya aldı ve artık uygulanmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Garibabadi, ABD'nin müzakere aşaması devam ederken saldırılarına başladığını belirterek, "ABD, saldırgan tutumun bir sonuç getirmeyeceğini bir kez daha anlamış ve bu tavrına karşı gerekli cevabı almıştır" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı - Son Dakika

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