Dünya Kupası finali öncesi sıra dışı ritüel! Arjantin için güç gönderdiler

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde bugün İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelirken, Peru'da gerçekleştirilen sıra dışı bir ritüel dünya basınının gündemine oturdu. Perulu şamanlar, Arjantin'e manevi güç göndermek ve kupanın yeniden Güney Amerika'ya gitmesi için özel bir ayin düzenledi.

PERU'DA DÜNYA KUPASI FİNALİ İÇİN MİSTİK TÖREN

Peru'nun başkenti Lima'da bir araya gelen farklı bölgelerden şamanlar ve geleneksel şifacılar, Dünya Kupası finali öncesinde dikkat çeken bir ritüel gerçekleştirdi. Törenlerde tütsüler, çiçekler ve geleneksel semboller kullanılırken, katılımcılar Arjantin Milli Takımı'na "güç göndererek" kupayı Güney Amerika'ya getirmeleri için dua etti. Lionel Messi de ritüellerde özel olarak anılan isimlerden biri oldu.

ŞAMANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Peru basınına göre törene katılan şamanların büyük bölümü kupanın Arjantin'e gideceğini öngörürken, bazı şamanlar ise İspanya'nın şampiyon olacağını savundu. Ayahuasca ritüelleri, koka yaprakları ve geleneksel kehanet yöntemleriyle yapılan tahminlerde ortak bir görüş oluşmasa da Arjantin'i destekleyenlerin çoğunlukta olduğu aktarıldı.

FİNAL ÖNCESİ ARJANTİN'DE BATIL İNANÇLAR GÜNDEMDE

Final öncesinde Arjantin'de de uğur ritüelleri konuşuluyor. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, uğur getirdiğine inandığı alışkanlıklarını bozmak istemediği için Dünya Kupası finalini statta izlemeye gitmeyeceğini açıkladı. Ülkede futbolseverler ve bazı oyuncuların da uzun yıllardır "cábala" adı verilen uğur ritüellerine bağlı kaldığı biliniyor.

TARİHİ FİNALDE DEV RANDEVU

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde son Avrupa şampiyonu İspanya ile son dünya şampiyonu Arjantin, ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Futbol dünyasının merakla beklediği mücadelede gözler bir kez daha Lionel Messi'nin üzerinde olacak.