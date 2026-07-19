Alanya’dan dönen ailenin otomobili alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanya’dan dönen ailenin otomobili alev alev yandı

Alanya’dan dönen ailenin otomobili alev alev yandı
19.07.2026 10:12  Güncelleme: 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya-Konya karayolunda seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Sürücü ailesini son anda kurtarırken, alevler ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Alanya'da tatillerini tamamlayarak Konya'ya dönmek üzere yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, Antalya-Konya D-695 Karayolu'nda seyir halindeyken motor bölümünde çıkan yangın sonucu alev alev yandı. Sürücü otomobili yolun kenarına çekip ailesini dışarı çıkartırken yol kenarındaki ormanlık alana da sıçrayan yangın, yoldan geçen sürücüler ile Orman İşletme ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Antalya-Konya D-695 Karayolu'nda Manavgat istikametinden Akseki yönüne seyreden Muhammet Şimşek yönetimindeki 42 NM 489 plakalı Hyundai Tucson marka otomobil, Taşkesiği Mahallesi'ni yaklaşık 4-5 kilometre geçtikten sonra motor bölümünden çıkan yangın nedeniyle alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracını yolun sağına çekerek eşi ve çocuklarını araçtan uzaklaştırdı. Bagajdaki eşyaları da indirirken, yoldan geçen sürücüler yangın tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada otomobilden yükselen alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ve yakında bulunan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, hem yanan otomobile hem de ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri ise araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının ardından otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında araçtan son anda çıkan sürücünün eşi ve çocuklarının yardımına yoldan geçen vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, aileyi yol kenarında sandalyelere oturtarak üzerlerine kilim örttü ve güneşten korumaya çalıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri de aileyi sağlık kontrolünden geçirdi.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde tatil yaptıklarını ve ailece Konya'ya dönüş yolunda olduklarını belirten sürücü Muhammet Şimşek, "Buraya gelince bir anda motor bölümünden dumanlar ve alev çıkmaya başladı. Aracı yol kenarına çekip ailemi indirdim. Allah'tan canımıza bir şey gelmedi." dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Konya, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya’dan dönen ailenin otomobili alev alev yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Yavuz Bingöl’den üzücü haber Acil ameliyata alınacak Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak

10:09
İngiltere’de tecavüzle suçlanan sosyal medya fenomeni Tete kardeşler ABD’de yakalandı
İngiltere'de tecavüzle suçlanan sosyal medya fenomeni Tete kardeşler ABD'de yakalandı
09:39
AVM’ye şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversiteli kız ve evli sevgilisi tutuklandı
AVM'ye şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversiteli kız ve evli sevgilisi tutuklandı
09:38
Rusya başkent Kiev’i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
09:21
Ahbap soruşturmasında yeni perde Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
Ahbap soruşturmasında yeni perde! Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
09:15
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı
09:11
İkinci el satışlar düştü Bazı araçlar 20 gündür alıcı bekliyor
İkinci el satışlar düştü! Bazı araçlar 20 gündür alıcı bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 11:02:04. #7.12#
SON DAKİKA: Alanya’dan dönen ailenin otomobili alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.