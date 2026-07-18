Onların mesaisi şimdi başladı! Günlük kazançları 7 bin lirayı buluyor - Son Dakika
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Onların mesaisi şimdi başladı! Günlük kazançları 7 bin lirayı buluyor

Onların mesaisi şimdi başladı! Günlük kazançları 7 bin lirayı buluyor
18.07.2026 10:45
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Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Yozgat'ta hububat hasadının tamamlandığı bölgelerde saman balyalama mesaisi başladı. Hasadın ardından başlayan saman balyalamada mevsimlik işçiler günlük 6-7 bin lira kazanç elde ediyor.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde biçerdöverlerin hasat ettiği tarlalarda kalan samanlar, balya makineleriyle paketlenerek araçlara yükleniyor. Sezonluk olarak Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinden gelen tarım işçileri ise günlük 6 ila 7 bin lira arasında değişen kazançla yoğun mesai yapıyor. 

KISA SÜREDE YÜKSEK KAZANÇ SAĞLIYOR

Hasadın ardından başlayan balyalama çalışmalarında, saman balyaları tarlalardan kamyonlara yüklenerek hayvancılıkla uğraşan işletmelere ulaştırılıyor. Özellikle yaz aylarında mevsimlik işçiler için önemli bir gelir kapısı olan balya taşıma işi, kısa sürede yüksek kazanç sağlamasıyla dikkat çekiyor.

Onların mesaisi şimdi başladı! Günlük kazançları 7 bin lirayı buluyor

"GÜNDE BİN TANE TAŞIYORUZ"

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinden Yozgat'a çalışmaya giden Veli Onaran, sezon boyunca farklı yerlerde balya taşıma işi yaptıklarını belirterek, "Tarlalardan çiftliklere taşıma yapıyoruz. Günde bin tane taşıyoruz. Her araba bin balya taşıyor. Bu iş haziran ayında başlar, ağustos ayının ortasında sona erer" dedi.

Onların mesaisi şimdi başladı! Günlük kazançları 7 bin lirayı buluyor

"YAZ TATİLİNDE HARÇLIĞIMIZI ÇIKARIYORUZ"

Günlük kazancın 6-7 bin liraya ulaştığını söyleyen Sefa Kuzu ise, "Okul okurken yaz tatillerinde harçlığımızı böyle çıkarıyoruz. Ben Adana Çukurova'daydım ama mezun oldum. Atanmayı bekliyorum. Burada günlük 6-7 bin liraya geliyor yevmiyelerimiz. Arkadaşlar da genelde okuyan arkadaşlar. Yaz tatilini böyle değerlendiriyoruz. Kısa sürede güzel kazanç" dedi. - YOZGAT

Onların mesaisi şimdi başladı! Günlük kazançları 7 bin lirayı buluyor
Onların mesaisi şimdi başladı! Günlük kazançları 7 bin lirayı buluyor
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Türkiye, Yozgat, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Onların mesaisi şimdi başladı! Günlük kazançları 7 bin lirayı buluyor - Son Dakika

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