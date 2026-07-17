Fındık Bahçesinde Yanmış Halde Bulundu - Son Dakika
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Fındık Bahçesinde Yanmış Halde Bulundu

Fındık Bahçesinde Yanmış Halde Bulundu
17.07.2026 15:05
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Samsun'da 67 yaşındaki Y.A, fındık bahçesinde yanmış olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Terme ilçesi kan donduran bir olaya sahne oldu. 67 yaşındaki Y.A yanmış halde ölü bulundu.

Fındık bahçesinde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, Y.A (67) fındık bahçesinde yanmış halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerin ardından Y.A'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

YAKILARAK MI ÖLDÜRÜLDÜ?

Jandarma ekipleri yaşlı adamın yakılarak mı öldürüldüğünü, yoksa yaktığı ateş nedeniyle kıyafetlerinin tutuşması sonucu mu hayatını kaybettiğini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Samsun, Terme, Terme, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fındık Bahçesinde Yanmış Halde Bulundu - Son Dakika

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