Kaldırımda yürüyen kadının ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl 4 ay hapis

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde, ters yöne girerek bir otomobilin köşede bekleyen yayayı ezdiği kazanın detayları ortaya çıktı. İstiklal Mahallesi Şirinyer sokak üzerinde 15 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen olayda, Emine Arslan (48) idaresindeki 26 EJ 341 plakalı otomobil, ters istikamette ilerleyerek sokağa giriş yaptı. Kontrolden çıkan araç, önce yol kenarındaki banketleri ve trafik levhasını ezdi, ardından köşede bekleyen yaya Gökçe Kurtulmuş’a (35) çarparak altına aldı. Kazada, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu olan Gökçe Kurtulmuş, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

BİLİRKİŞİ SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU DEMİŞTİ

Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Emine Arslan, Gökçe Kurtulmuş'un annesi Türkan Uzcan ve taraf avukatlar katıldı. Eskişehir 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, kaza tespit tutanağı ve adli bilirkişi raporları mahkemeye sunuldu. Bilirkişi raporunda, kaza esnasında araçta fren ve frenleme tertibatının normal çalıştığı, direksiyon veya herhangi bir mekanik aksamda olumsuz bir durum tespit edilemediği açıklandı. Raporda, sanık Emine Arslan'ın kazada asli ve tam kusurlu olduğu vurgulandı.

"ARABAMIN FRENİ TUTMADI ,İNSANLARA ÇARPMAMAK İÇİN DUVARA KIRDIM"

Tutuklu sanık Emine Arslan mahkemedeki ilk savunmasında, "Arabamın freni tutmadı, direksiyonum kilitlendi, insanlara çarpmamak için aracı duvara ya da direğe kırmak istedim" diyerek kendisini savundu. Davanın karar duruşmasında esas hakkındaki son savunması sorulan sanık, "Tahliyemi istiyorum, olay aracın arızası sebebiyle gerçekleşti" ifadelerini kullandı. Sanık, yargılama sürecindeki bir diğer beyanında ise "Olay sebebiyle çok üzgünüm. İçsel olarak da bir cezalandırma içindeyim" şeklinde konuştu.

EYLEM BİLİNÇİ TAKSİRLE GERÇEKLEŞTİ

Eskişehir 15. Asliye Ceza Mahkemesi, baktığı davada sanık hakkında kararını açıkladı. Mahkeme, sanığa önce "taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl hapis cezası verdi. Ardından eylemin bilinçli taksirle gerçekleştirildiği kanaatine vararak cezayı 1/3 oranında artırdı ve 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın pişmanlığının gözlemlenmemesi ve suçun işlenişindeki özellikler dikkate alınarak iyi hal indirimi uygulanmadı. Ayrıca sürücünün ehliyetinin 1 yıl 6 ay süreyle geri alınmasına hükmeden mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

BU KARAR KABUL EDİLEMEZ

Gökçe Kurtulmuş davasında kararın açıklanmasının ardından anne Türkan Uzcan şu ifadeleri kullandı:

“Çok kötü bir biçimde ölüm oldu. Beden bütünlüğünü kaybederek vefat etti. Fakat bugün karar verildi maalesef. Çok çok kötü bir karar oldu bana göre. Yani kızımın yaya kaldırımında, pisi pisine bu kadar kötü bir şekilde öldürülmesi ve arkasından da sürücünün yani serbest bırakılması kabul edilir bir şey değil. Arka arkaya beş kusuru var, ters yola giriyor, ondan sonra karşıya geçiyor, orada ters sokağa giriyor ve burada beş kişi ölebilecekken kızıma denk geliyor, ötekiler kaçabiliyor. Bu kadar basit mi serbest bırakılması? Yani Türkiye’miz bu kadar kötü duruma mı düştü? Hiç ceza yok, caydırıcı ceza yok. O zaman duyduğum kazalar çok normal. Niye caydırıcı cezalarımız yok? Üçer kişi ölüyor, hep duyuyoruz ve paramparça oluyor insanlar. Niye sağlıklı insanlar bir sürücünün hatası yüzünden paramparça olsun? Ya da sakat kalıyorlar. Ne oldu? Bir yıl sonra ehliyeti verilecek. E bir yıl sonra bu yani ölüm makinesi... Bak beş kişi kaçıyor, meydanda ama kızım duvar dibinde olduğu için kaçamıyor. Ve can parçalıyor, araba parçalıyor, her şey var. Tabuta koyuyorlar, yani şeyle ambulansla götüremiyorlar. Böyle bir ölüme serbest bırakıyorlar ve düşük ceza veriyorlar, bilinçli taksir. Ben bunu kabul edemedim. Ben yani yasalarımıza nasıl güveneceğiz? Makine mühendisi, hayatı bitti. Arkasından genç kız, ışıklarda beklerken caddedeki araba geliyor, çarpıyor. Yani yaya kaldırımında bile bir koruma yoksa... Cadde demiyorum, yaya kaldırımında bu kadar yani cezalarımız, trafik cezalarımız düştüyse yani hepimiz korkmalıyız. Nasıl hayatımızı sağlıklı yaşayamayacağız o zaman? Her an tehlike var. Bunu söylemek istiyorum. Çok zor geldi. Ceza çok düşük oldu. Aslında olası kasttı bize göre fakat biz bunun arkasını getirmek istiyoruz, bu kadarla bırakmayacağız. Çok zor geldi, çünkü bir can gitti. Gencecik bir can gitti. Kızım 35 yaşındaydı ama hayallerini gerçekleştireceği dönemdi, emek verdi. Yok, olmamalı böyle. Paramparça değil de hayatını yaşamalıydı. Bütün kazada ölenler, parçalananlar da öyle. Niye güzel güzel yaşamak varken niye parça parça oluyor insanlar?”

KARARA İTİRAZ EDECEKLER

Tahliye edilen Emine Arslan hakkında mahkeme tarafından, yurt dışına çıkış yasağı ve ikamet ettiği konutunu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanması kararlaştırıldı. Gökçe Kurtulmuş'un annesi Türkan Uzcan, avukatları aracılığıyla karara itiraz edeceklerini ifade etti.