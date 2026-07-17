Daha 54 yaşındaydı! Cami avlusunda ölü bulundu - Son Dakika
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Daha 54 yaşındaydı! Cami avlusunda ölü bulundu

Daha 54 yaşındaydı! Cami avlusunda ölü bulundu
17.07.2026 14:39
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Samsun'da yalnız yaşadığı öğrenilen 54 yaşındaki Cahit Şanlı, Yenikarakol Camii avlusunda yerde yüzüstü hareketsiz yatar vaziyette bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Şanlı'nın ölümü şüpheli bulunarak cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı; polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Samsun’un İlkadım ilçesinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Yenikarakol Camii avlusunda yüzüstü yatar vaziyette bulunan 54 yaşındaki Cahit Şanlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Şanlı'nın şüpheli bulunan ölümü üzerine polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde yer alan Yenikarakol Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cami avlusunda bir kişinin yerde yüzüstü hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, yerde yatan kişinin Cahit Şanlı (54) olduğu ve olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Şanlı’nın ani ölümü yetkililer tarafından "şüpheli" olarak değerlendirildi.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerin ardından, Cahit Şanlı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.  Polis ekipleri, Şanlı'nın ölümüne yol açan nedenleri aydınlatmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Yerel Haberler, İnceleme, 3. Sayfa, Samsun, Otopsi, Polis, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Daha 54 yaşındaydı! Cami avlusunda ölü bulundu - Son Dakika

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