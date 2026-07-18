Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini - Son Dakika
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Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini

Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
18.07.2026 13:02
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Altın piyasası, Fed'in faiz beklentileri ve petroldeki %12'lik yükselişle dalgalı bir hafta geçirdi. Hafta içi 4.000 dolar/ons psikolojik sınırının altını test eden spot altın haftayı 4018 dolardan, gram altın ise 6093 TL'den kapattı. Kısa vadeli baskılara rağmen Goldman Sachs, merkez bankalarının güçlü alımlarının fiyatları destekleyeceğini vurgulayarak 2026 sonu ons altın hedefini 4.900 dolar olarak ilan etti.

Küresel altın piyasaları; Fed’in faiz artırım beklentileri, güçlenen ABD doları ve enerji piyasasındaki hareketlilikle oldukça kritik bir haftayı geride bıraktı. Baskıların etkisiyle psikolojik sınır olan 4.000 dolar/ons eşiğinin altına sarkan altın, haftayı bu sınırın hemen üzerinde kapatmayı başardı. Kısa vadeli bu dalgalanmaya rağmen dev yatırım bankası Goldman Sachs, merkez bankalarının güçlü alımlarına dikkat çekerek 2026 sonu için 4.900 dolar/ons hedefini açıkladı.

4.000 DOLAR SINIRINDA KRİTİK DENGE

Makroekonomik baskıların gölgesinde hareket eden spot altın fiyatları, 17 Temmuz seansında bir ara 4.000 doların altına inerek Temmuz ayının en düşük seviyesini test etti. Ancak seans sonunda toparlanan spot altın, haftayı 4018 dolar seviyesinden kapattı. İç piyasada ise gram altın haftayı 6093 TL seviyesinde tamamladı. Yılın başlarında kırdığı tarihi zirveden sert bir düzeltme yiyen ve ikinci çeyrekte yüzde 14 değer kaybederek 2013'ten bu yana en sert çeyreklik düşüşünü kaydeden altın, son haftalarda ağırlıklı olarak 4.000 dolar/ons bandı çevresinde dalgalı bir seyir izliyor.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ FED'İN FAİZ SİLAHINI TETİKLEDİ

Altın fiyatları üzerindeki en büyük baskı unsurlarından biri enerji piyasası oldu. Ortadoğu’daki gerilimlerin arz kesintisi riski yaratmasıyla Brent petrol fiyatları haftalık bazda yaklaşık yüzde 12 değer kazandı. Yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist baskıyı artırması, Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisini perçinledi. Piyasaların Fed’in Aralık ayı toplantısında faiz artırma ihtimalini fiyatlamaya başlamasıyla birlikte; ABD doları ve ABD devlet tahvil getirileri yeniden yükselişe geçti. Bu durum, getiri sağlamayan bir varlık olan altına yönelik talebi zayıflattı.

GOLDMAN SACHS: MERKEZ BANKALARI FİYATLARA TABAN OLUŞTURACAK

Piyasadaki kısa vadeli şahin rüzgarlara rağmen, küresel yatırım bankası Goldman Sachs’tan altın yatırımcılarının yüreğine su serpen iyimser bir analiz geldi. Banka, yayımladığı bilgi notunda, Fed kaynaklı aşağı yönlü baskılara karşı merkez bankalarının alımlarının fiyatlar için sağlam bir taban oluşturacağını belirtti. Merkez bankalarının Mayıs ayında 81 ton altın aldığını öngören Goldman Sachs, özellikle Çin’in başı çektiği bu çeşitlendirme ve yeniden hızlanma hareketinin fiyatları uzun vadede yukarı taşıyacağını savundu.

2026 SONU HEDEFİ: 4.900 DOLAR!

Goldman Sachs, merkez bankalarının başlattığı bu güçlü ve kararlı altın alım stratejisinin, uzun vadeli tahminlerini destekleyen en temel dayanak olduğunu vurguladı. Dev banka, bu küresel talep doğrultusunda 2026 yılı sonu için altın fiyatı tahminini 4.900 dolar/ons olarak belirlediğini ilan etti.

Goldman Sachs, Ons Altın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini - Son Dakika

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