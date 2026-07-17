Beytüşşebap'ta Kaybolan Genç için 9. Gün Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı'na düşerek akıntıya kapılan 28 yaşındaki genci arama çalışmaları 9'uncu gününde sürüyor. Gencin kaybolmadan kısa süre önce sosyal medya hesabında "Huzur buldum" notuyla balık avı görüntüleri paylaştığı ortaya çıktı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutmak için gittiği Habur Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 28 yaşındaki Erkan Sak'ı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 9'uncu gününde de aralıksız devam ediyor. Zorlu arazi şartlarına rağmen sürdürülen çalışmalarda teknolojinin tüm imkanları seferber edilirken, genç adamın kaybolmadan önce paylaştığı görüntüler ortaya çıktı. Erkan Sak'ın "Huzur buldum" notuyla paylaştığı görüntülerde, Habur Çayı'nda tuttuğu balıkları ve çevrenin doğal güzelliklerini kayda aldığı görüldü. Videoda gencin avladığı balıkları pişirmeye hazırlandığı anlar da yer alırken, huzur bulduğunu ifade ettiği aynı noktada akıntıya kapılarak kaybolması büyük üzüntüye neden oldu.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), güvenlik korucuları ve ilgili kurumların ekipleri, genci arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türkiye-Irak sınır hattında sarp kayalıklar ve ulaşımı son derece güç bölgelerde yürütülen çalışmalarda, AFAD tarafından alınan özel izinle yapay zeka destekli dronlar da aktif olarak kullanılıyor. Termal görüntüleme sistemleri ve yapay zeka destekli analiz teknolojileriyle donatılan dronlar, Habur Çayı'nın kilometrelerce uzunluktaki akış güzergahını havadan tararken, kara ekipleri ise kayalıklar, sazlık alanlar ve su kenarındaki her noktayı titizlikle kontrol ediyor. Akıntının sürükleme ihtimaline karşı arama sahası her geçen gün daha da genişletiliyor. - ŞIRNAK