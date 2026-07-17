Haluk Levent'in şoförü ifade verdi: Paraları onun talimatıyla aktardım

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in şoförü Zafer Yay savcılık ifadesinde, "Ben Haluk Levent'in yanında çalışmaya başladığımdan bu zamana hesaplarıma Haluk Levent'in konserlerinden ya da kazançlarından gelen paralar olmaktadır. Ben bu paraları Haluk Levent'in söylemiş olduğu yerlere aktarırım. Bunu yaparken herhangi bir menfaat doğrultusunda para almam" ifadelerini kullandı.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şoför Zafer Yay'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Savcılık ifadesinde bildiklerini samimi bir dille anlatacağını ifade eden Yay, 28 yıldır Haluk Levent'in özel şoförü olduğunu belirterek, "Ben 28 yıldır Haluk Levent'in özel şoförlüğünü yapmaktayım. Başka herhangi bir işle uğraşmadım. Risus unvanlı ortağı olduğum bir firma vardır. Bu firmanın diğer ortağı Emrah Gödeliner isimli şahıstır. Firma yaklaşık 15 senedir faaliyet gösterir. Ben bu firmaya yaklaşık 6-7 sene önce ortak oldum. Emrah isimli şahsın bana ortaklık teklifi ile ortak oldum. Ortaklık için herhangi bir para ödemedim. Risus organizasyon firmasıdır. Başkaca bir firma ortaklığım yoktur" ifadelerini kullandı.

"Haluk Levent'in söylediği yerlere para aktarırken bunu bir menfaat doğrultusunda yapmadım"

Banka hesaplarında Haluk Levent'in konserlerinden gelen paralar olduğunu belirten Yay, "Ben Haluk Levent'in yanında çalışmaya başladığımdan bu zamana hesaplarıma Haluk Levent'in konserlerinden ya da kazançlarından gelen paralar olmaktadır. Ben bu paraları Haluk Levent'in söylemiş olduğu yerlere aktarırım. Bunu yaparken herhangi bir menfaat doğrultusunda para almam. Haluk Levent'in borçları olduğundan hesaplarındaki paralar çekilmesin diye bu şekilde bir para transferi olmaktaydı" ifadelerini kullandı.

"Emrah Gödeniler ile yaklaşık 375 milyonluk para işleminin nedeni Haluk Levent'in bankalara borçlu olmasıdır"

Paraların gönderdiği şahıslar dışında nereye gittiği bilmediğini söyleyen Yay, "Çalışmaya başladığım ilk zamanlardan bu zamana kadar Haluk Levent'in kazanmış olduğu meblağlardan bazıları benim hesabıma yatardı. Bunun sebebini kendisine sorduğumda bankalar ile borçlu olması sebebiyle sıkıntılarının olduğu, bu sebeple benim hesabıma paraların bazılarının geleceğini, sonrasında kendisinin söylediği yerlere para transferlerini yapacağını söylemişti. Ayrıca internet bankacılığından pek anlamaması da bu paraların hesabıma yatmasına sebep olan nedenlerden birisidir. Bu paraların gönderdiğim şahıslar dışında nereye gittiğini bilmiyorum. Herhangi bir yatırımda kullanılmış ise de benim herhangi bir bilgim yoktur. Bana gelen paraların bazıları konser parasıydı, diğer kalan kısmını ise tam olarak bilmiyorum" dedi.

Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya dahil, dosyada adı geçen birçok insanla olan para işlemlerine aynı cevabı tekrarlayan Yay, "Gönderilen paraların gönderdiğim şahıslar dışında nereye gittiğini bilmiyorum. Ben Haluk Levent'in talimatıyla bu paraları gönderdim' ifadelerini kullandı.

"Meksa adlı firmaya yaptığım transferler Haluk Levent'in yatırım amaçlı yaptığı transferlerdir"

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. isimli firma ile toplam 668 milyonluk para giriş-çıkışları hakkında konuşan Yay, "Meksa unvanlı firma Haluk Levent'in yatırım yaptığı bir borsa firmasıdır. Bu sebeple para transferim olmuştur. Bu transferler Haluk Levent'in yatırım amaçlı yaptığı bir paradır" dedi.

"Para işlemlerinin mali profilimin üstünde olmasının nedeni Haluk Levent'tir"

Gerçekleştirilen para işlemlerinin mali profiliyle uyumsuz olması üzerine konuşan Yay, "Bu paraları Haluk Levent'in söylemiş olduğu şahıslara da teslim etmişliğim vardır. Para teslim ettiğim kişileri hatırlamıyorum. Genel olarak tanımadığım kişilere para teslim ettim. Bunun dışında diğer hesap hareketleri hakkında yukarıda açıkça belirttiğim beyanlarımı tekrar ederim. Bu para transferleri ve hesap hareketlerinin hepsinden Haluk Levent'in bilgisi vardır" ifadelerini kullandı.

Taşınmazların Esin Önder Çağlayan'a devri hakkında konuşan Yay, "Belirtilen taşınmazlar Haluk Levent'e aittir fakat bana kayıtlıdır. Yukarıda belirttiğim Ali Barış Kaya isimli şahsa vekalet verme sebebim budur. Bu vekalet ile satışı o yapmıştır. Esin Önder Çağlayan isimli şahsı tanımam" dedi.

İfadesinin sonunda üzerini atılı suçlamaları kabul etmeyen Yay, "Suçlamaları kabul etmiyorum. İfadenin heyecanı sebebiyle adıma kayıtlı Haluk Levent' ait olan tapu kaydını söylemeyi unuttum. İfademi samimi olarak belirttim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL