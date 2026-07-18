Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım - Son Dakika
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Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım

Annesini toprağa veren Aslı Baykal\'dan zehir zemberek paylaşım
18.07.2026 11:49
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CHP'nin eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Tüzük tartışmaları sonrası aralarında soğuk rüzgarlar esen Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesafeli tokalaşmasının damga vurduğu törenin ardından, Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal sosyal medyadan sert bir açıklama yaptı.

CHP’nin eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal, Ankara’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun "mutlak butlan" tartışmalarından sonra ikinci kez yüz yüze gelip soğuk bir şekilde tokalaştığı törenin ardından, Baykal ailesinden zehir zemberek bir açıklama geldi. Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, zor günlerinde yanlarında olmayan siyasilerin en ön safta yer almasını "gösteriş ve gizli şirk" diyerek eleştirdi.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

Ankara’da gerçekleştirilen cenaze törenine CHP cephesinden çok sayıda isim katılırken, tüm gözler partinin mevcut lideri Özgür Özel ile eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun üzerindeydi. "Mutlak butlan" kararı ve tüzük tartışmalarının ardından aralarında soğuk rüzgarlar esen ikili, daha önce 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün TBMM'deki cenaze töreninde yan yana gelmişti. Olcay Baykal'ın cenazesinde de bir araya gelen Özel ve Kılıçdaroğlu’nun mesafeli ve gergin tokalaşma anları, objektiflere yansıyarak törene damga vurdu.

ASLI BAYKAL’DAN MANİDAR PAYLAŞIM

Cenaze töreninin ertesi günü sosyal medya hesabından oldukça sert ve manidar bir açıklama yapan Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, törende en ön safta yer tutan siyasilere adeta ateş püskürdü. Annesiyle birlikte yıllarca verdikleri mücadelede yalnız bırakıldıklarını ima eden Baykal, vefasızlıktan dert yandı.

Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım

Aslı Baykal’ın gündeme oturan o açıklaması şu şekilde: "Peygamber Efendimiz, gösterişi 'gizli şirk' olarak nitelendirmiştir. İnsan bunun ne anlama geldiğini en çok da acının içinde anlıyor. Dün annem Olcay Baykal’ı son yolculuğuna uğurladık. Acı, insanın çevresini sessizce tanıtır. Dün annemi uğurlarken bunu bir kez daha gördüm. Biz annemle birlikte yıllarca zorluk yaşarken yanımızda olmayan; ne hâlimizi soran, ne kapımızı çalan, hatta kimi zaman bizi inciten insanların, en önde yer alışını izledim. İnsanın en zor günlerinde yanında olmayanların, en görünür anında en önde olması insana ister istemez düşündürüyor."

Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım

"SAMİMİYETİN KAMERALARA İHTİYACI YOKTUR"

Açıklamasının devamında vefa kavramının kameralar önünde şov yapmaktan ibaret olmadığını belirten Aslı Baykal, annesinin onurlu duruşunu şu sözlerle hatırlattı: "Vefa; kalabalıkların önünde görünmek değil, kimsenin görmediği zamanlarda yanında olabilmektir. Annem bunu hayatı boyunca yaşayarak gösterdi. Gösterişten uzak durdu. Makamlara değil, insanlığa değer verdi. Sessiz ama onurlu bir hayat yaşadı. Onu uğurlarken bir kez daha anladım ki; samimiyetin kameralara ihtiyacı yoktur. Gerçek vefa objektiflere değil, hatıralara yansır. Rabbim anneme rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal, Olcay Baykal, Aslı Baykal, Özgür Özel, Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 16031970 16031970:
    ilk yorumum. yerden göğe kadar haklısın. Allah rahmet eylesin. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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