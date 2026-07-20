Kritik hafta öncesi PKK'dan yeni açıklama - Son Dakika
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Kritik hafta öncesi PKK'dan yeni açıklama

Kritik hafta öncesi PKK\'dan yeni açıklama
20.07.2026 10:47
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Terör örgütü PKK tarafından "Çerçeve Yasa"ya ilişkin yapılan açıklamada, "AKP'ye yakın olan bazıları bu çerçeve yasada önderlik ile ilgili bir maddenin olmayacağı, yönetici kadroların da bu yasa dışında tutulacağı yönlü ifadelerde bulundular. Önderliğin fiziki özgürlüğünü içermeyen bir yasa hiçbir sorunu çözmeyen yasa olur. Bütünlüklü olmayan, çözüm konusunda boşluklar bırakan bir yasa istenmeyen sonuçlar doğurur. " denildi.

Çözüm sürecinde kritik haftaya girildi. Süreç kapmasında çıkarılması düşünülen "Çerçeve Yasaya" ilişkin DEM Parti İmralı Heyeti'nin, 23 Temmuz Perşembe günü terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi bekleniyor.

"ÖNDERLİĞİN FİZİKİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İÇERMEYEN YASA İÇBİR SORUNU ÇÖZMEZ"

Terör örgütü PKK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Çerçeve Yasa"ya ilişkin değerlendirmede bulunuldu. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"DEM Parti ile AKP görüşmesinden sonra yine çerçeve yasa konusunda kabul edilmeyecek bazı değerlendirmeler yapıldı. AKP'ye yakın olan bazıları bu çerçeve yasada önderlikle ile ilgili bir maddenin olmayacağı, yönetici kadroların da bu yasa dışında tutulacağı yönlü ifadelerde bulundular. Önderliğin fiziki özgürlüğünü içermeyen bir yasa hiçbir sorunu çözmeyen yasa olur. Açıkça sürecin sabote edilmesi anlamına gelir. Bu açıdan önderliğin özgür koşullara kavuşmasının bir yasayla sağlanması gerekir. Ancak bir çerçeve yasa bunu sağlatırsa tartışılan konularda gelişme yaratabilir."

"ÇÖZÜM KONUSUNDA BOŞLUKLAR BIRAKAN BİR YASA İSTENMEYEN SONUÇLAR DOĞURUR"

"Barış ve demokratik toplum sürecinin ilerlemesini isteyen her kesimin Öcalan'ın bu sürecin temel aktörü olduğunu açıkça kabul etmesi gerektiği" önü sürülen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Eğer 50 yıldır süren çatışmalı durum hukuki ve siyasi zemine çekilerek çözülecekse PKK yönetim kadrosunu özgürce demokratik siyasetin yapılacağı siyasi ortamdan uzak tutmak bir çözüm ortaya çıkarmaz. Bu açıdan önderliğinden savaşçısına kadar örgütlenme ve düşünce özgürlüğünün tam olduğu demokratik siyasete katılımını sağlayacak bir yasanın çıkarılması, çözmek istenilen sorunun doğası gereğidir. Kuşkusuz sorunların çözümsüz kalmaması için adımların zamanında atılması gerekir. Ancak bütünlüklü olmayan, çözüm konusunda boşluklar bırakan bir yasa istenmeyen sonuçlar doğurur. Bu açıdan önderlik ile tartışılarak varılacak mutabakatın boşluk bırakmayan bir yasa ortaya çıkarması gerekir. Çünkü bu yasa yalnızca özgürlük hareketimizi değil, tüm Kürt halkını ve Türkiye'nin demokrasi güçlerini de ilgilendirmektedir. Her yasa gerekli desteği alırsa başarılı olur."

Terör örgüt PKK'nın açıklamasında, "Türkiye'nin iç ve dış sorunlarını çözmesi açısından Kürt sorununun çözümünün kök yasası olacak bu yasanın olgun çıkmasının önemli olduğu " ifade edilerek, "Sorunu sadece silahların bırakılmasına indirgeyen bir anlayışın bu süreci başarıya götürmesi beklenemez. Çatışma sürecinin tümden sonlanması ve Kürt sorununun çözümü de esas olarak bir demokratikleşme konusudur. Eğer çatışma, şiddet ve savaşta ısrar edilmeyecekse sorunların tek çözüm yolu demokratikleşmedir. Demokratikleşmeyi öncelemeyen her politika çatışma ve savaşta ısrar etmektir. Bu nedenle önderliğin onlarca yıl süren çatışmalı süreci sonlandırmak için barış ve demokratik toplum çözümünde ısrar edilmektedir" görüşüne yer verildi.

Kaynak: ANKA

Abdullah Öcalan, İmralı Heyeti, DEM Parti, AK Parti, Güvenlik, Politika, Güncel, Terör, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kritik hafta öncesi PKK'dan yeni açıklama - Son Dakika

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