Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın - Son Dakika
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Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın

20.07.2026 09:20
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İzmit Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet polis ekipleri tarafından evinden alınırken "Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum. Görüşmek üzere" açıklamasında bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet polisler tarafından evinden alındı.

"GÖNLÜM RAHAT"

Kocaeli Gündem'e konuşan Hürriyet şu ifadeleri kullandı: "Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum. Görüşmek üzere."

31 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmit Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da bulunduğu 31 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla operasyon düzenlendi.

OPERASYONUN DETAYLARI NETLEŞTİ

Soruşturma dosyasında, belediye ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, bazı firmalarla belediye yetkilileri arasında akrabalık ilişkileri bulunduğu, belediyeyle iş yapan firmalardan komisyon alındığı ve Murat Hürriyet'in ihale süreçleri ile personel alımlarında etkili olduğu yönünde iddialara yer verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET KİMDİR?

Fatma Kaplan Hürriyet, 20 Ağustos 1982'de Kocaeli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kocaeli'de tamamlayan Hürriyet, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Bir süre yerel basında gazetecilik yaptıktan sonra hukuk eğitimi alarak avukatlık mesleğine başladı.

Siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) adım atan Hürriyet, 2015 genel seçimlerinde CHP Kocaeli Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Milletvekilliği döneminde özellikle kadın hakları, çocuk istismarı, basın özgürlüğü ve yerel yönetimlerle ilgili çalışmalarda görev aldı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak İzmit Belediye Başkanı seçilen Hürriyet, 2024 yerel seçimlerinde yeniden kazanarak ikinci dönemine başladı. Halen İzmit Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Hürriyet, evli ve bir çocuk annesidir.

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Son Dakika Fatma Kaplan Hürriyet Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın - Son Dakika

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