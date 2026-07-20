Şantiyedeki kum tepesi kırlangıçlara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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Şantiyedeki kum tepesi kırlangıçlara ev sahipliği yapıyor

20.07.2026 10:41
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Yozgat'ta bir şantiye alanındaki dev kum tepesi, onlarca kırlangıcın yuvası haline geldi. Kum tepesinde oluşan yüzlerce küçük delik ilginç görüntüler oluştururken, kuşların yuva yapmak için neden bu noktayı seçtiği ise merak konusu.

Yozgat ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir inşaat şantiyesinde, çalışmalar için istiflenen dev kum kütlesi sıra dışı misafirlere ev sahipliği yapıyor. Bölgeye akın eden onlarca kırlangıç, kum tepesini adeta bir apartmana dönüştürdü.

GAGALARIYLA KAZARAK SİLÜET OLUŞTURDULAR

Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde, çalışmalar için istiflenen dev kum kütlesi, kırlangıçlar için bir yaşam alanı haline geldi. Şantiyeye akın eden onlarca kırlangıç, bu kum tepesini adeta bir apartman gibi kullanarak, gagalarıyla kumları kazıp yuvalarını oluşturdular. Bu durum, kum tepesinin yüzeyinde delikli bir silüet oluşturdu.

Şantiyedeki kum tepesi kırlangıçlara ev sahipliği yapıyor

"NEDEN BURAYA YUVA YAPTILAR ANLAM VEREMEDİM"

 İlginç görüntüleri cep telefonu ile kaydeden Şuheda Çetinkaya "Şantiye alanındaki kum tepeciklerinde kırlangıç sanırım, yuvalar ve kuşlar dikkatimi çekti. Birçok yuva yapmışlar. Dikkatimi çekti ve buraya gelip onlara bakmak istedim. Gezerken anlam veremedim. Yolun biraz ötesinde kalıyor. Buraya nasıl geldiler, nasıl buldular ya da nasıl bu şekilde buraya yuva yapmak istediklerine pek anlam veremedim. Yakından baktığımda kırlangıç olabileceklerini düşündüm. Birden çok yuva var. Bunların neden burayı tercih ettiklerine tam anlam veremedim" dedi.

Şantiyedeki kum tepesi kırlangıçlara ev sahipliği yapıyor
Şantiyedeki kum tepesi kırlangıçlara ev sahipliği yapıyor
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Sorgun, Yozgat, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Şantiyedeki kum tepesi kırlangıçlara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

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