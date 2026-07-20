İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Bahis Şikesi" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş'in bahis geçmişiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Burak Doğan'ın haberine göre; Maruf Güneş, 2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında herhangi bir bahis oynamadı. Son bahsini ise 8 Kasım 2022 tarihinde yaptı.
Haberin devamında, Maruf Güneş'in 2020 yılında 45 bahis, 2021 yılında 1 bahis, 2022 yılında ise 2 bahis oynadığı dile getirildi.
Güneş'in ilk bahsini 4 Şubat 2012'deki Gaziantep - Galatasaray maçında, son bahsini ise 8 Kasım 2022'deki Galatasaray - Ofspor maçında oynadığı belirtildi. Bu iki bahiste de maçın ilk yarı sonucuna oynandığı, her iki kuponda da aynı seçim yapıldığı ve her ikisinin de kaybettiği vurgulandı.
Son Dakika › Spor › Galatasaraylı yönetici Maruf Güneş'in bahis oynadığı maçlar ortaya çıktı - Son Dakika
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