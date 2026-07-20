Sıfır araç alacaklar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar - Son Dakika
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Sıfır araç alacaklar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar

20.07.2026 11:13
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Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bazı bölgeleri boyalı çıkan sıfır kilometre otomobille ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, üretim kaynaklı gizli ayıp nedeniyle aracın değiştirilmesi yerine, tüketiciye ikinci el piyasasında oluşan değer kaybının ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Adana'da yaşayan bir vatandaş, bayiden sıfır kilometre olarak satın aldığı otomobili bir süre sonra satışa çıkardı.

Aracını ekspertize götüren vatandaş, otomobilin sol kapısı ve orta direğinin boyalı, sol alt marşpiyelinin ise lokal boyalı olduğunu öğrendi. Bunun üzerine durumu bayiye bildiren tüketici, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesini talep etti. Ancak talep reddedilince konuyu yargıya taşıdı.

BİLİRKİŞİ: AYIP ÜRETİMDEN KAYNAKLANDI

Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, otomobilin belirtilen bölgelerinde boya akması bulunduğu ve boya kalınlığının referans değerinin üzerinde olduğu tespit edildi. Raporda, söz konusu ayıbın üretim sürecinden kaynaklandığı, tüketicinin herhangi bir kusurunun bulunmadığı belirtildi.

YEREL MAHKEME DEĞİŞİM KARARI VERDİ

Adana 3. Tüketici Mahkemesi, araçtaki sorunun "gizli ayıp" niteliğinde olduğuna hükmederek sıfır kilometre otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi. Mahkeme, bu durum nedeniyle tüketicinin sıfır araçtan beklediği faydayı elde edemediğini değerlendirdi.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Kararı temyiz incelemesine alan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin verdiği misliyle değişim kararını orantısız bularak bozdu. Yüksek Mahkeme, araçtaki kusurun üretimden kaynaklanan gizli ayıp olduğunu kabul ederken, bu ayıbın aracın kullanım amacını, sürüş güvenliğini ve konforunu olumsuz etkilemediğine dikkat çekti.

Kararda, kusurun ikinci el piyasa değerinde düşüşe neden olduğu belirtilerek, tüketiciye aracın ayıpsız misli yerine değer kaybının ödenmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Yargıtay, 3. Sayfa, Otomobil, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıfır araç alacaklar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar - Son Dakika

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