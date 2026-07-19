Hakkari\'de Kaybolan Dağcı Bulundu

Hakkari'de tırmanış yaptığı sırada irtibatı kesilen ve günlerdir aranan 61 yaşındaki emekli astsubay Yüksel Işık'tan acı haber geldi. Ekiplerin sarp ve zorlu arazide gerçekleştirdiği arama çalışmalarının 5. gününde deneyimli dağcının cansız bedenine ulaşıldı.

DEV ARAMA KURTARMA OPERASYONU DÜZENLENDİ

Bursa'dan Hakkari'ye gelen Yüksel Işık, Cennet Cehennem Vadisi'ndeki Bala Yaylası mevkiinden Süpha Dürek zirvesine doğru tırmanışa geçmiş, ancak bu faaliyetinin ardından kendisinden bir daha haber alınamamıştı. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı bir arama kurtarma seferberliği başlatıldı.

Hakkari AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve güvenlik korucularının yanı sıra Van, Erzurum, Diyarbakır, Bursa ve Sakarya'dan gelen AFAD ekipleri de çalışmalara katıldı. Operasyona ayrıca Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT) üyeleri de gönüllü destek verdi.

CENAZESİ HELİKOPTERLE ALINACAK

Çok sayıda profesyonel ekibin katılımıyla dik ve kayalık arazide yürütülen arama faaliyetleri neticesinde emekli astsubay Işık'ın izine rastlandı. Hayatını kaybettiği belirlenen Işık'ın cenazesinin, arazinin coğrafi yapısı nedeniyle askeri helikopterle bölgeden alınarak Hakkari Devlet Hastanesi morguna nakledileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.