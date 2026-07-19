Cem Uzan uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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Cem Uzan uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

Cem Uzan uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
19.07.2026 08:37
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2009 yılından bu yana yurt dışında yaşayan Cem Uzan, uzun bir aranın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi. Yasemin Sadıkoğlu ile birlikte objektif karşısına geçen Uzan'ın yıllar sonraki görüntüsü dikkat çekerken, paylaşımı kısa sürede ilgi gördü.

2009 yılından bu yana yurt dışında yaşayan eski iş insanı ve siyasetçi Cem Uzan, uzun bir aranın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi. Uzan'ın, Yasemin Sadıkoğlu ile birlikte verdiği poz dikkat çekti.

Hakkındaki davalar nedeniyle 2009 yılında Türkiye'den ayrılan Cem Uzan, uzun süredir kamuoyu önünde görüntülenmiyordu. Uzan, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğrafla yıllar sonra yeniden ortaya çıktı.

YASEMİN SADIKOĞLU İLE POZ VERDİ

Paylaşılan karede Cem Uzan'ın Yasemin Sadıkoğlu ile birlikte objektif karşısına geçtiği görüldü. Şık kıyafetleriyle poz veren ikilinin fotoğrafı kısa sürede dikkat çekti.

Cem Uzan uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Uzun yıllardır yurt dışında yaşamını sürdüren Cem Uzan'ın son görüntüsü sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Özellikle uzun bir aradan sonra ortaya çıkması, paylaşımın geniş ilgi görmesine neden oldu.

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Son Dakika Cem Uzan Cem Uzan uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • poyraz can poyraz can:
    dyyyuz 0 0 Yanıtla
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