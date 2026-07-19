Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan 5 oyuncunun sağlık durumuna dair resmi bir bilgilendirme metni yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada oyuncuların geri dönüş süreçleri ve tedavi programları hakkında şu detaylar paylaşıldı:
" Vedat Muriqi: Tedavi süreci planlanandan daha olumlu ilerleyen futbolcumuz, salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başlamıştır. Yakın zamanda saha çalışmalarına geçmesi planlanmaktadır.
Dorgeles Nene: Geçirdiği sporcu fıtığı ameliyatının ardından planlanan bireysel kuvvet çalışmalarını sürdürmektedir. Futbolcumuzun önümüzdeki süreçte kademeli olarak takım antrenmanlarına dahil olması planlanmaktadır.
Diego Carlos: Bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan futbolcumuzun, yakın zamanda antrenmanların tamamına katılması planlanmaktadır.
Yiğit Efe Demir: Hazırlık maçlarının ardından oluşan hafif ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı bireysel çalışmalarını sürdürmektedir.
Dominik Livakovic: Milli takımında forma giydiği son karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir."
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de 5 oyuncu için sakatlık açıklaması! İşte son durumları - Son Dakika
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