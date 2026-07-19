Fenerbahçe'de 5 oyuncu için sakatlık açıklaması! İşte son durumları - Son Dakika
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Fenerbahçe'de 5 oyuncu için sakatlık açıklaması! İşte son durumları

19.07.2026 19:58
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Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Diego Carlos, Yiğit Efe Demir ve Dominik Livakovic için açıklama yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan 5 oyuncunun sağlık durumuna dair resmi bir bilgilendirme metni yayımladı. 

OYUNCULARIN SON DURUMU

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada oyuncuların geri dönüş süreçleri ve tedavi programları hakkında şu detaylar paylaşıldı:

" Vedat Muriqi: Tedavi süreci planlanandan daha olumlu ilerleyen futbolcumuz, salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başlamıştır. Yakın zamanda saha çalışmalarına geçmesi planlanmaktadır.

Dorgeles Nene: Geçirdiği sporcu fıtığı ameliyatının ardından planlanan bireysel kuvvet çalışmalarını sürdürmektedir. Futbolcumuzun önümüzdeki süreçte kademeli olarak takım antrenmanlarına dahil olması planlanmaktadır.

Diego Carlos: Bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan futbolcumuzun, yakın zamanda antrenmanların tamamına katılması planlanmaktadır.

Yiğit Efe Demir: Hazırlık maçlarının ardından oluşan hafif ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı bireysel çalışmalarını sürdürmektedir.

Dominik Livakovic: Milli takımında forma giydiği son karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir."

Dominik Livakovic, Vedat Muriqi, Fenerbahçe, Futbol, Diego, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de 5 oyuncu için sakatlık açıklaması! İşte son durumları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de 5 oyuncu için sakatlık açıklaması! İşte son durumları - Son Dakika
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