Netanyahu tarihi final öncesi tarafını seçti: Vamos Argentina - Son Dakika
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Netanyahu tarihi final öncesi tarafını seçti: Vamos Argentina

19.07.2026 08:58
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dünya Kupası finali öncesinde Arjantin'e desteğini açıkladı. Arjantin'in İsrail Büyükelçisi ile bir araya gelen Netanyahu, "Arjantin'i güçlü şekilde destekliyoruz. Ben de çoğu İsrailli gibi Arjantin'in yanındayım. İyi şanslar... Vamos Argentina!" ifadelerini kullanarak Arjantin Milli Takımı'na başarı diledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dünya Kupası finali öncesinde Arjantin'e desteğini açıkladı. Arjantin'in İsrail Büyükelçisi Haham Shimon Axel Wahnish'i kabul eden Netanyahu, Arjantin Milli Takımı forması ve imzalı top hediye aldı.

"ÇOĞU İSRAİLLİ GİBİ BEN DE ARJANTİN'İN YANINDAYIM"

Görüşme sırasında konuşan Netanyahu, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye hitaben, "Arjantin'i güçlü şekilde destekliyoruz. Ben de çoğu İsrailli gibi Arjantin'in yanındayım. İyi şanslar... Vamos Argentina!" ifadelerini kullandı.

Netanyahu tarihi final öncesi tarafını seçti: Vamos Argentina

MILEI'YE "GERÇEK BİR DOST" DEDİ

Netanyahu ayrıca Javier Milei'yi "gerçek bir dost" olarak nitelendirerek, Arjantin'i birçok alanda desteklediklerini ve Dünya Kupası finalinde de başarı dilediklerini söyledi.

Netanyahu tarihi final öncesi tarafını seçti: Vamos Argentina

İspanya ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finali öncesinde gelen bu açıklama, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Binyamin Netanyahu, Arjantin, İsrail, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Binyamin Netanyahu Netanyahu tarihi final öncesi tarafını seçti: Vamos Argentina - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • sahineroglu166@gmail.com [email protected]:
    varol ispanya sonuna kadar ispanyayı desdekliyoruz ve yanındayız 4 0 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Şeytan tarafını seçti…! Biz Ronaldocuyuz… 2 0 Yanıtla
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