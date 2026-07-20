Ahbap operasyonu! Oğuzhan Uğur dahil 10 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Ahbap operasyonu! Oğuzhan Uğur dahil 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

20.07.2026 08:06
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Emniyette ifade veren Uğur, deprem döneminde Ahbap adına para toplamadıklarını, yalnızca doğrulanmış IBAN bilgilerini paylaştıklarını savunarak derneğin faaliyetlerinde görev almadığını, herhangi bir usulsüzlüğe şahit olmadığını ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 Temmuz'da gözaltına alınan aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

İSTANBUL ADLİYESİ'NE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün ve Özgür Ömer Güner sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

"PARA TOPLAMADIK, BİLGİ AKTARDIK"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Oğuzhan Uğur'un emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı. Depremin ardından yaptığı yayınlarda "para topluyoruz" sözlerinin yanlış anlaşıldığını öne süren Uğur, hiçbir bağışın kendi hesaplarına gelmediğini belirtti.

Uğur ifadesinde, "Hesaplarımıza inceleneceği üzere bir kuruş dahi para yatmamıştır. AHBAP'a bir kuruş dahi para transfer edilmemiştir. Aktardığımız şey para değil bilgidir. Biz herhangi bir sivil toplum kuruluşu değiliz. Böyle bir faaliyet yapamayacağımızın da farkındayız." dedi.

Deprem sürecinde yalnızca Ahbap'ın değil AFAD ve Kızılay'ın da doğrulanmış IBAN bilgilerini paylaştıklarını ifade eden Uğur, yardım yayınlarında herhangi bir kuruma özel çağrı yapmadığını savundu.

"AHBAP'TA HİÇBİR GÖREV ALMADIM"

Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği'nin faaliyetlerinde hiçbir rol üstlenmediğini belirterek, "AHBAP Derneği faaliyetlerinde kesinlikle rol almadım. Sadece diğer kurum ve dernekler gibi IBAN numaralarını ve telefonlarını paylaştım. AFAD'ın da yardım hesaplarını paylaştık. Bu çalışmalar nedeniyle AFAD tarafından Teşekkür Belgesi ile takdir edildim." ifadelerini kullandı.

"HALUK LEVENT İLE ARAMIZDA HERHANGİ BİR İLİŞKİ YOK"

Haluk Levent'i ilk kez 2018 yılında programına konuk olduğunda tanıdığını söyleyen Uğur, deprem döneminde Hatay'da kısa süreli bir araya geldiklerini, bunun dışında aralarında herhangi bir ilişki bulunmadığını öne sürdü.

Uğur, "Haluk Levent dışında Ahbap Derneği'nden kimseyi tanımam. Kendisiyle 2023 yılından sonra fiziksel olarak hiç görüşmedim. 2024 ve 2025 yıllarında da yalnızca birkaç kısa telefon görüşmemiz oldu." dedi.

"USULSÜZLÜĞE ŞAHİT OLMADIM"

Ahbap Derneği'nin mali yapısı veya bağışların nasıl kullanıldığı konusunda bilgi sahibi olmadığını belirten Uğur, "AHBAP Derneği'ne yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığına yönelik herhangi bir şüphem olmadı. Herhangi bir usulsüzlüğe de şahit olmadım. Dernekle herhangi bir bağım olmadığı için bağışların nasıl kullanıldığını bilmem mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

AYLIK GELİRİNİ VE ŞİRKETLERİNİ ANLATTI

İfadesinde aylık gelirinin 150 bin ile 400 bin lira arasında değiştiğini söyleyen Uğur, üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığı bulunmadığını belirtti.

Babala TV'nin faaliyetlerini yürüten Osis şirketinde yüzde 25 ortak olduğunu ifade eden Uğur, Babala TV ve Babalayka TV arasındaki para hareketlerinin tamamen ticari faaliyetlerden kaynaklandığını, tüm işlemlerin faturalı ve muhasebeleştirilmiş olduğunu savundu.

Çekmeköy'de satın aldığı villaya ilişkin soruya da yanıt veren Uğur, Gain Medya ile yaptıkları program anlaşmasının ardından kredi kullanarak evi satın aldıklarını ve krediyi halen ödemeye devam ettiklerini söyledi.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Hakkındaki suçlamaları reddeden Oğuzhan Uğur, herhangi bir örgütle bağlantısının bulunmadığını belirterek, "Herhangi bir dolandırıcılık eylemi içerisinde yer almadım. Şirketlerimizden ve şahsi hesaplarımızdan yapılan para transferlerinin Ahbap Derneği ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Hesap hareketlerimin tamamı ticari faaliyetlerime ilişkindir. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Bu soruşturmaya neden dahil edildiğimi dahi anlamış değilim." dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çalışmaların devamında 9 zanlı daha yakalanmıştı. Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ünün tutuklanmasına, 8'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 18'e yükselmişti. Soruşturma kapsamında, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu. Ayrıca soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Oğuzhan Uğur, Güncel, Deprem, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahbap operasyonu! Oğuzhan Uğur dahil 10 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Johny Guitar Johny Guitar:
    mahkemede topluca İzmir marşı söylesinler 4 2 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    dağlara çiçekler ekildi, artık bundan sonra açmasında 2 1 Yanıtla
  • Hakan Öncü Hakan Öncü:
    Bu adamı neden aldılar gözaltına anlamış değilim. zaten bir çok kişi suç yaratılıp göz altına alınır oldu. normalde tutuklanmaması lazım ama malesef Türkiye de normal işlemiyor bu işler. akp disinda kim varsa alınabilir ama akp li ise alınmaz algısı oluştu. belediyelerde olduğu gibi. Adalet herkese lazım. 2 1 Yanıtla
  • Murat Zor Murat Zor:
    baraj patladı yalanını uyduraran kimdi? 2 0 Yanıtla
  • Neco Ergenc Neco Ergenc:
    İyi haberi bekliyoruz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ahbap operasyonu! Oğuzhan Uğur dahil 10 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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