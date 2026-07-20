Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para

20.07.2026 08:41
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ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve 48 takımın mücadele ettiği 2026 Dünya Kupası’nda dağıtılan rekor ödül havuzunun detayları belli oldu. Finalde Arjantin'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan İspanya dev bütçeden en büyük payı alırken, turnuvaya katılan tüm federasyonların kasasına giren net tutarlar netleşti.

FIFA, 2026 Dünya Kupası için dağıtılacak toplam bütçeyi rekor bir seviye olan 871 milyon dolar olarak belirledi. Turnuvanın geniş bir coğrafyayı kapsaması nedeniyle artan seyahat ve konaklama maliyetleri göz önüne alınarak, nisan ayında bütçeye 100 milyon dolardan fazla ek ödenek dahil edildi.

FIFA'DAN REKOR BÜTÇE 

Dünya Kupası'nda mücadele eden 48 ulusal federasyonun tamamı, turnuvada yarışmak adına en az 12,5 milyon dolarlık bir geliri garantiledi. Olası prim krizlerinin önüne geçmek amacıyla, bu tutarın 2,5 milyon dolarlık kısmı turnuva öncesi antrenman ve hazırlık masrafları için "ön ödeme" olarak hesaplara aktarıldı. Kalan 10 milyon dolar ise eleme ve grup aşaması katılım ödülü olarak tanımlandı.

Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte <a class='keyword-sd' href='/ispanya/' title='İspanya'>İspanya</a>'nın kazandığı para

Maddi ödüllerin yanı sıra FIFA, federasyonların mali yükünü hafifletmek için şu masrafları da üstlendi:

  • Federasyonların 50 kişilik delegasyonları için business class gidiş-dönüş uçak biletleri.
  • İlk maçtan beş gün önce başlayıp elenmeden bir gece sonrasına kadar olan tüm otel ve yemek masrafları.
  • Yurt içi seyahat masrafları ve takımlara tahsis edilen özel araç filoları.

Federasyonlar ise yalnızca ek personel maliyetleri, genişletilmiş konaklama süreleri ve özel sigorta masraflarından sorumlu tutuldu.

Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para

KULÜP FUTBOLUNUN GÖLGESİNDE KALAN ÖDÜLLER

Turnuvada dağıtılan meblağlar rekor seviyede olsa da, kulüp futbolundaki gelirlerin gerisinde kalması tartışma konusu oldu. Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, yenilenen Kulüpler Dünya Kupası şampiyonunun 115 milyon dolar kazandığı bir ortamda milli takım ödüllerinin düşük kaldığını belirtti. Öyle ki, İngiliz ekibi Brighton'ın 19 yaşındaki Luka Vuškovic için ödediği transfer ücretinin bile turnuva ödüllerinden yüksek olduğu vurgulandı.

Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para

Ödül paralarının kullanım tasarrufu ise tamamen ulusal federasyonların iç kurallarına bırakıldı. Örneğin ABD Futbol Federasyonu, elde ettiği gelirin %20'sini kurumsal yönetime ayırırken, kalan %80'lik kısmı kadın ve erkek milli takımları arasında eşit olarak paylaştırma kararı aldı. Şampiyonluğa ulaşan İspanya'ya ise orijinal altın kupa kalıcı olarak verilmedi; bunun yerine altın kaplama bir replika takdim edildi.

DÜNYA KUPASI TUR ATLAMA ÖDÜLLERİ DAĞILIM TABLOSU

Katar 2022'de şampiyon Arjantin 42 milyon dolar kazanmış, toplam havuz ise 440 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Revize edilen yeni ödül havuzunda (hazırlık ödenekleri hariç) safhalara göre belirlenen net ödül miktarları şu şekilde sıralandı:

  • Grup Aşaması 33 - 48. Sıra 10 Milyon Dolar
  • Son 32 Turu 17 - 32. Sıra 12 Milyon Dolar
  • Son 16 Turu 9 - 16. Sıra 16 Milyon Dolar
  • Çeyrek Finalistler 5 - 8. Sıra 20 Milyon Dolar
  • Dördüncü (Fransa) 28 Milyon Dolar
  • Üçüncü (İngiltere) 30 Milyon Dolar
  • İkinci (Arjantin) 2. Sıra 34 Milyon Dolar
  • Şampiyon (İspanya) 1. Sıra 51 Milyon Dolar
Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para

TAKIM TAKIM KAZANILAN TOPLAM TUTARLAR

Federasyonlara ödenen 2,5 milyon dolarlık katılım ve lojistik ön ödemesinin de dahil edilmesiyle, takımların turnuvadan elde ettiği toplam gelirler şu şekilde gerçekleşti:

  • 12,5 Milyon Dolar Kazananlar (Grup Aşamasında Elenenler): Türkiye, Güney Kore, Çekya, Katar, İskoçya, Haiti, Curaçao, Tunus, İran, Yeni Zelanda, Uruguay, Suudi Arabistan, Irak, Ürdün, Özbekistan, Panama.
  • 14,5 Milyon Dolar Kazananlar (Son 32 Turunda Elenenler): Güney Afrika, Japonya, Almanya, Hollanda, Fildişi Sahili, İsveç, Ekvador, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Senegal, Bosna-Hersek, Avusturya, Hırvatistan, Cezayir, Avustralya, Yeşil Burun Adaları, Gana.
  • 18,5 Milyon Dolar Kazananlar (Son 16 Turunda Elenenler): Kanada, Paraguay, Brezilya, Meksika, Portekiz, ABD, Mısır, Kolombiya.
  • 22,5 Milyon Dolar Kazananlar (Çeyrek Finalde Elenenler): Fas, Belçika, Norveç, İsviçre.
  • 28 Milyon Dolar (Dördüncü): Fransa
  • 30 Milyon Dolar (Üçüncü): İngiltere
  • 34 Milyon Dolar (İkinci): Arjantin
  • 51 Milyon Dolar (Şampiyon): İspanya

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Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para - Son Dakika

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