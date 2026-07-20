Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para

FIFA, 2026 Dünya Kupası için dağıtılacak toplam bütçeyi rekor bir seviye olan 871 milyon dolar olarak belirledi. Turnuvanın geniş bir coğrafyayı kapsaması nedeniyle artan seyahat ve konaklama maliyetleri göz önüne alınarak, nisan ayında bütçeye 100 milyon dolardan fazla ek ödenek dahil edildi.

FIFA'DAN REKOR BÜTÇE

Dünya Kupası'nda mücadele eden 48 ulusal federasyonun tamamı, turnuvada yarışmak adına en az 12,5 milyon dolarlık bir geliri garantiledi. Olası prim krizlerinin önüne geçmek amacıyla, bu tutarın 2,5 milyon dolarlık kısmı turnuva öncesi antrenman ve hazırlık masrafları için "ön ödeme" olarak hesaplara aktarıldı. Kalan 10 milyon dolar ise eleme ve grup aşaması katılım ödülü olarak tanımlandı.

Maddi ödüllerin yanı sıra FIFA, federasyonların mali yükünü hafifletmek için şu masrafları da üstlendi:

Federasyonların 50 kişilik delegasyonları için business class gidiş-dönüş uçak biletleri.

İlk maçtan beş gün önce başlayıp elenmeden bir gece sonrasına kadar olan tüm otel ve yemek masrafları.

Yurt içi seyahat masrafları ve takımlara tahsis edilen özel araç filoları.

Federasyonlar ise yalnızca ek personel maliyetleri, genişletilmiş konaklama süreleri ve özel sigorta masraflarından sorumlu tutuldu.

KULÜP FUTBOLUNUN GÖLGESİNDE KALAN ÖDÜLLER

Turnuvada dağıtılan meblağlar rekor seviyede olsa da, kulüp futbolundaki gelirlerin gerisinde kalması tartışma konusu oldu. Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, yenilenen Kulüpler Dünya Kupası şampiyonunun 115 milyon dolar kazandığı bir ortamda milli takım ödüllerinin düşük kaldığını belirtti. Öyle ki, İngiliz ekibi Brighton'ın 19 yaşındaki Luka Vuškovic için ödediği transfer ücretinin bile turnuva ödüllerinden yüksek olduğu vurgulandı.

Ödül paralarının kullanım tasarrufu ise tamamen ulusal federasyonların iç kurallarına bırakıldı. Örneğin ABD Futbol Federasyonu, elde ettiği gelirin %20'sini kurumsal yönetime ayırırken, kalan %80'lik kısmı kadın ve erkek milli takımları arasında eşit olarak paylaştırma kararı aldı. Şampiyonluğa ulaşan İspanya'ya ise orijinal altın kupa kalıcı olarak verilmedi; bunun yerine altın kaplama bir replika takdim edildi.

DÜNYA KUPASI TUR ATLAMA ÖDÜLLERİ DAĞILIM TABLOSU

Katar 2022'de şampiyon Arjantin 42 milyon dolar kazanmış, toplam havuz ise 440 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Revize edilen yeni ödül havuzunda (hazırlık ödenekleri hariç) safhalara göre belirlenen net ödül miktarları şu şekilde sıralandı:

Grup Aşaması 33 - 48. Sıra 10 Milyon Dolar

Son 32 Turu 17 - 32. Sıra 12 Milyon Dolar

Son 16 Turu 9 - 16. Sıra 16 Milyon Dolar

Çeyrek Finalistler 5 - 8. Sıra 20 Milyon Dolar

Dördüncü (Fransa) 28 Milyon Dolar

Üçüncü (İngiltere) 30 Milyon Dolar

İkinci (Arjantin) 2. Sıra 34 Milyon Dolar

Şampiyon (İspanya) 1. Sıra 51 Milyon Dolar

TAKIM TAKIM KAZANILAN TOPLAM TUTARLAR

Federasyonlara ödenen 2,5 milyon dolarlık katılım ve lojistik ön ödemesinin de dahil edilmesiyle, takımların turnuvadan elde ettiği toplam gelirler şu şekilde gerçekleşti: