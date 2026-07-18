Kızılırmak Deltası\'nda Kum Zambağına Ceza

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan kum zambağını koparanlara 699 bin liraya kadar ceza veriliyor.

Samsun'un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgede bulunan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yüzlerce bitki türü barındırıyor.

Bunlar arasında, nergisgiller familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen nadir ve soğanlı bitki türü kum zambağı da bulunuyor.

Genellikle yaz aylarında açan, beyaz ve hoş kokulu çiçekleriyle tanınan kum zambağı, derine inen güçlü kök yapısı sayesinde hareketli kumlarda tutunabiliyor.

Kum zambağı, doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle koruma altında bulunuyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, Kızılırmak Deltası'nın sadece kanatlı hayvanlara değil birçok canlıya ev sahipliği yaptığını, aynı zamanda pek çok bitki türünü barındırdığını söyledi.

Bölgeye gelen ziyaretçilerin kum zambaklarını da görebildiğini belirten Yılmaz, endemik türler arasındaki kum zambaklarının koparılması durumunda 387 bin ile 699 bin lira arasında idari para cezası uygulandığını kaydetti.

Ziyaretçilerin alanı farklı ulaşım araçlarıyla gezebildiğini dile getiren Yılmaz, "Ziyaretçilerimiz kum zambaklarını, üstü açık tur otobüsleri, akülü arabalar, bisikletlerle ve yaya olmak üzere alanda görebilir." dedi.