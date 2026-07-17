13 yaşındaki kızını kavurucu sıcakta aç, susuz çite zincirleyen anne çocuk istismarıyla suçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

13 yaşındaki kızını kavurucu sıcakta aç, susuz çite zincirleyen anne çocuk istismarıyla suçlandı

13 yaşındaki kızını kavurucu sıcakta aç, susuz çite zincirleyen anne çocuk istismarıyla suçlandı
17.07.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Florida'da 13 yaşındaki bir kız çocuğunun aşırı sıcak altında saatlerce çite zincirlenmiş halde bulunması ülkede infial yarattı. Polis, kızını bu şekilde bırakarak evine döndüğü öne sürülen 34 yaşındaki anne hakkında çocuk istismarı ve ihmali suçlamalarıyla işlem başlattı. Polis sorgusunda yaptığının yanlış olduğunu bildiğini söyleyen anne "Bir süre uzaklaşmaya ihtiyacım vardı." dedi.

ABD'nin Florida eyaletinde 34 yaşındaki bir anne, 13 yaşındaki kızını kavurucu sıcakta yiyecek, su ve gölge olmadan bir çite zincirlediği iddiasıyla gözaltına alındı. Olay, polis ekiplerinin çocuğu zincire bağlı halde bulmasıyla ortaya çıktı.

KIZINI ÇİTE ZİNCİRLEYİP GİTTİ

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Hialeah kentinde yaşanan olay, kamuoyunda infial yarattı. Polis, 34 yaşındaki Yashira Marie Maldonado'nun, 13 yaşındaki kızını büyük büyükannesinin evinin önündeki çite metal zincirle bağladıktan sonra bölgeden ayrıldığını açıkladı.

Soruşturma dosyasına göre kızını eve götüren Maldonado daha sonra çocuğun beline metal bir zincir dolayarak diğer ucunu bahçe çitine kilitledi ve hareket etmesini engelledi.

YİYECEK, SU VE GÖLGE OLMADAN SAATLERCE BEKLEDİ 

Polis raporunda, 13 yaşındaki çocuğun zincirli halde bırakıldığı sırada yanında yiyecek ve su bulunmadığı, güneşten korunabileceği herhangi bir gölgelik alanın da olmadığı belirtildi. Çocuğun yanında yalnızca kıyafet ve ilaçlarının bulunduğu bir sırt çantası olduğu ifade edildi.

Meteoroloji verilerine göre olayın yaşandığı gün Hialeah'da hava sıcaklığı 34 derecenin üzerine çıktı.

KOMŞULARIN GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKARDI 

Soruşturma kapsamında incelenen çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin, Maldonado'nun olay günü sabah saatlerinde eve geldiğini ve kısa süre sonra kızını zincirledikten sonra ayrıldığını doğruladığı bildirildi.

Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine ulaştıklarında 13 yaşındaki çocuğu hâlâ çite bağlı halde buldu.

13 yaşındaki kızını kavurucu sıcakta aç, susuz çite zincirleyen anne çocuk istismarıyla suçlandı

BABA POLİSİ ARADI 

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, çocuğun büyük büyükannesi zinciri çözmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Ev sahibiyle sorun yaşamaktan çekindiği için doğrudan acil yardım hattını aramak yerine Maldonado'nun annesine haber verdi.

Durumu öğrenen çocuğun babasının polisi araması üzerine ekipler olay yerine sevk edildi.

Hialeah Polis Teğmeni Eddie Rodriguez, "Polisler olay yerine ulaştığında 13 yaşındaki çocuğu çite bağlı halde buldu. Onu gölgesiz bir alanda, doğrudan güneş altında bırakmış olması son derece üzücü." ifadelerini kullandı.

"BİR SÜRE UZAKLAŞMAYA İHTİYACIM VARDI"

Mahkeme belgelerine göre gözaltına alınan Maldonado, polis sorgusunda yaptığının yanlış olduğunu bildiğini söyledi. İfadesinde, bir süreliğine çocuğuna bakmaktan uzaklaşmaya ihtiyaç duyduğunu dile getirdiği aktarıldı.

Yetkililer, Maldonado'nun olayın ardından evine dönerek televizyon izlediğini belirledi.

ANNEYE İKİ AYRI SUÇLAMA 

34 yaşındaki kadın hakkında çocuk istismarı ve çocuk ihmali suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Kefaletle serbest bırakılan Maldonado'nun, mahkeme kararıyla kızıyla hiçbir şekilde iletişim kurması da yasaklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Florida, Polis, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika ABD 13 yaşındaki kızını kavurucu sıcakta aç, susuz çite zincirleyen anne çocuk istismarıyla suçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar’da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi
Grönland’ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor Grönland'ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor
Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya’dan teslim aldık Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık
Şanlıurfa’da doğum sonrası anne öldü kadın doğum uzmanı tutuklandı Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı
Beyaz Saray: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye’de geçirdiği zamandan büyük memnuniyet duydu Beyaz Saray: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'de geçirdiği zamandan büyük memnuniyet duydu
Fuat Oktay: AP’nin TSK’ya yönelik kararı yok hükmündedir Fuat Oktay: AP'nin TSK'ya yönelik kararı yok hükmündedir
Narin’in babası Arif Güran, Kılıçdaroğlu ile görüştü Narin'in babası Arif Güran, Kılıçdaroğlu ile görüştü
Elazığ’da 4 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
Milli futbolcu Zeki Çelik, Juventus’a transfer oldu Milli futbolcu Zeki Çelik, Juventus'a transfer oldu
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı 12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
Eskişehir’de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1’i polis 7 yaralı Eskişehir'de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1'i polis 7 yaralı
ABD ordusundan İran’da havalimanı ve köprülere saldırı ABD ordusundan İran’da havalimanı ve köprülere saldırı
Ankara’da çocuklar arasındaki kavgaya aileler dahil oldu Ankara'da çocuklar arasındaki kavgaya aileler dahil oldu

19:10
Şehrin en büyük stadı Süper Lig yeni stadına kavuşuyor
Şehrin en büyük stadı! Süper Lig yeni stadına kavuşuyor
18:58
Günler sonra ortaya çıktı Karius, Beşiktaş’ın transferine engel olmaya çalışmış
Günler sonra ortaya çıktı! Karius, Beşiktaş'ın transferine engel olmaya çalışmış
18:52
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi
18:45
TFF’den ortalığı karıştıran iddiaya jet hızında yalanlama: Futbolun doğasına aykırı
TFF'den ortalığı karıştıran iddiaya jet hızında yalanlama: Futbolun doğasına aykırı
17:55
Aziz Yıldırım istemedi, Sadettin Saran vazgeçti Fenerbahçe’de düğün krizi
Aziz Yıldırım istemedi, Sadettin Saran vazgeçti! Fenerbahçe'de düğün krizi
17:52
İstanbul’da okul servis ücretlerine yüzde 10 zam
İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 10 zam
17:43
İstanbul’da toplu ulaşıma zam
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
17:31
Özgür Özel’e ait 3 dosya dahil 9 dokunulmazlık tezkeresi Meclis’te
Özgür Özel'e ait 3 dosya dahil 9 dokunulmazlık tezkeresi Meclis'te
17:12
Nereden nereye Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
16:54
Bakanlık ifşa etti Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
16:28
Oğuzhan Uğur’dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
16:16
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu
15:05
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 19:26:01. #7.12#
SON DAKİKA: 13 yaşındaki kızını kavurucu sıcakta aç, susuz çite zincirleyen anne çocuk istismarıyla suçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.