Keserli saldırıda koca tutuklandı - Son Dakika
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Keserli saldırıda koca tutuklandı

Keserli saldırıda koca tutuklandı
17.07.2026 15:31
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, ağır yaralı olarak hastaneye götürülen L.A.'nın yüksekten düştüğü iddiası, polisin evde kan izleri ve keser bulmasıyla çürüdü. Kocası N.A.'nın keserle saldırdığı belirlenen olayda şüpheli tutuklandı, kadının tedavisi sürüyor.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yaralı olarak götürüldüğü hastanede yüksekten düştüğü belirtilen L.A.'nın (19), yapılan araştırmada kocası N.A.'nın (30) keserle saldırısında yaralandığı ortaya çıktı. Kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanan N.A., tutuklandı.

Çorlu Devlet Hastanesi'ne önceki gün L.A.'yı ağır yaralı olarak götüren yakınları, doktorlara yüksekten düştüğünü söyledi. Tedaviye alınan L.A.'nın durumunu şüpheli bulan doktorların ihbarıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. L.A.'nın oturduğu Kemalettin Mahallesi Orkide Sokak'taki adrese giden polis, evin içinde kan izleri bulması üzerine araştırmayı derinleştirdi.

ÜZERİNDE KAN İZLERİ OLAN KESER BULUNDU

Yapılan aramada evde yatak altında üzerinde kan izleri olan keser bulundu. İncelemede L.A.'nın yüksekten düşerek değil, kocasının keserle saldırması sonucu yaralandığı tespit edildi. Olayın ardından kaçtığı belirlenen N.A., Şeyhsinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak'ta yolda yürürken yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. L.A.'nın tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güvenlik, Güncel, Çorlu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keserli saldırıda koca tutuklandı - Son Dakika

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