Meksika'yı 7,3 büyüklüğünde deprem vurdu: Tsunami uyarısı yapıldı - Son Dakika
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Meksika'yı 7,3 büyüklüğünde deprem vurdu: Tsunami uyarısı yapıldı

Meksika\'yı 7,3 büyüklüğünde deprem vurdu: Tsunami uyarısı yapıldı
17.07.2026 18:31
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Meksika'nın güney kıyıları güçlü bir depremle sarsıldı. Chiapas eyaleti açıklarında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken, sarsıntı Guatemala ve El Salvador'da da hissedildi.

Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaleti açıklarında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Şiddetli sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılırken, deprem Guatemala ve El Salvador'da da hissedildi. İlk depremin ardından meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı sarsıntı ise bölgedeki endişeyi artırdı.

10 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Meksika'nın Puerto Madero kenti yakınları olduğunu ve yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Sığ derinlikte gerçekleşen deprem, bölgede şiddetli şekilde hissedildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremin ardından ABD Tsunami Uyarı Sistemi, bölge için tsunami tehdidi uyarısı yayımladı. Yetkililer, kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.

KOMŞU ÜLKELERDE DE HİSSEDİLDİ

Şiddetli sarsıntı yalnızca Meksika ile sınırlı kalmadı. Görgü tanıkları depremin Guatemala'da binaları salladığını aktarırken, Reuters'a konuşan bir başka tanık ise sarsıntının El Salvador'da da hissedildiğini söyledi.

5,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI DEPREM

7,3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 5,3 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi. USGS, artçı sarsıntının merkez üssünün Puerto Madero'nun yaklaşık 93 kilometre güneybatısı olduğunu bildirdi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, depremin ardından olası hasar ve can kaybına ilişkin incelemelerini sürdürüyor. İlk belirlemelere göre henüz resmi bir can kaybı veya hasar bilançosu açıklanmadı.

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Son Dakika Meksika Meksika'yı 7,3 büyüklüğünde deprem vurdu: Tsunami uyarısı yapıldı - Son Dakika

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