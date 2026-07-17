Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaleti açıklarında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Şiddetli sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılırken, deprem Guatemala ve El Salvador'da da hissedildi. İlk depremin ardından meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı sarsıntı ise bölgedeki endişeyi artırdı.
ABD Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Meksika'nın Puerto Madero kenti yakınları olduğunu ve yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Sığ derinlikte gerçekleşen deprem, bölgede şiddetli şekilde hissedildi.
Depremin ardından ABD Tsunami Uyarı Sistemi, bölge için tsunami tehdidi uyarısı yayımladı. Yetkililer, kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.
Şiddetli sarsıntı yalnızca Meksika ile sınırlı kalmadı. Görgü tanıkları depremin Guatemala'da binaları salladığını aktarırken, Reuters'a konuşan bir başka tanık ise sarsıntının El Salvador'da da hissedildiğini söyledi.
7,3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 5,3 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi. USGS, artçı sarsıntının merkez üssünün Puerto Madero'nun yaklaşık 93 kilometre güneybatısı olduğunu bildirdi.
Yetkililer, depremin ardından olası hasar ve can kaybına ilişkin incelemelerini sürdürüyor. İlk belirlemelere göre henüz resmi bir can kaybı veya hasar bilançosu açıklanmadı.
Son Dakika › Meksika › Meksika'yı 7,3 büyüklüğünde deprem vurdu: Tsunami uyarısı yapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?