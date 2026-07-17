Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur gözaltında, babası yeniden gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur gözaltında, babası yeniden gündemde

17.07.2026 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahbab Derneği soruşturmasının üçüncü dalgasında fenomen Oğuzhan Uğur, 9 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Uğur’un babası Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, PKK elebaşı Öcalan’ı teslim alan ekipteydi ve Ergenekon davasında 29 yıl hapis cezası almıştı.

Ahbab derneği soruşturması derinleşirken, fenomen Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı. Bu gelişmeyle birlikte Oğuzhan Uğur'un babası Emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un ismi yeniden gündeme geldi. PKK Terör Örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da uçakla alınıp Türkiye'ye getiren ekibin içinde olan emekli Albay Hasan Atilla Uğur daha sonra Ergenekon Terör Örgütü'ne (ETO) yönelik operasyonlarda tutuklanarak hapis yattı. Bir müddet cezaevinde yatan Uğur, terör örgütü FETÖ ve PKK arasındaki ilişkine yönelik çarpıcı açıklamalarda da bulunmuştu.

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma her geçen daha da derinleşiyor. Son olarak gözaltına alınan fenomen Oğuzhan Uğur'un emniyetteki sorgulaması devam ediyor. Ahbab Derneği'nin Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen deprem sonrası yardım toplandığı sırada Oğuzhan Uğur'un banka hesabına yurtdışından yüklü miktarda Amerikan Doları transfer edilmesinin MASAK incelemesine takıldığı ortaya çıktı. Haluk Levent'in yolsuzluk suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Oğuzhan Uğur'un da gözaltına alınması kamuoyunda geniş yankı buldu. Oğuzhan Uğur'un, Hatay depreminde yapmış olduğu "baraj patladığı" yönündeki paylaşımı kurtarma çalışmalarını saatlerce engellemişti.

Oğuzhan Uğur, Ahbab soruşturmasının 3. dalga operasyonunda 9 kişi ile birlikte gözaltına alınırken, Uğur'un babası Emekli Albay Hasan Atilla Uğur ve icraatları yeniden gündeme geldi. Özellikle 1990'lı yıllarda terörle mücadele de aktif rol oynayan Albay Hasan Atilla Uğur 1999 yılında CIA tarafından yakalandıktan sonra Kenya'da Türkiye'ye teslim edilen PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı teslim alan askerler arasındaydı. Kenya'da Türk yetkililere teslim edilecek olan Abdullah Öcalan'ı işadamı Cavit Çağlar'a ait özel uçakla giden ekipte bulunan Hasan Atilla Uğur ayrıca Öcalan'ın sorgusuna da katılmıştı.

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde devleti küçümseyen yayınlar yapan ve halkı Ahbap derneğine yardım yapmaya yönlendiren Oğuzhan Uğur'un babası Hasan Attila Uğur bir programda yanlışını gördüğü takdirde oğlunun bacaklarını bizzat kendisinin kıracağını açıklamıştı.

Albay Hasan Atila Uğur'un ismi FETÖ dosyasına girdi

Ergenekon Terör Örgütü'ne yönelik 2007 ve devam eden yıllarda gerçekleştirilen soruşturmalarda Oğuzhan Ugur'un babası Hasan Atilla Uğur'in ismi de soruşturma dosyasına girdi.

Ümraniye'de 2007 yılında ele geçirilen el bombalarıyla Ergenekon davası süreci başladı. Bir yıl sonra takvimlerin 2008'i gösterdiği dönem Hasan Atilla Uğur'un adı da Ergenekon soruşturmasında gündeme geldi. Gözaltına alınan Uğur, savcı Zekeriya Öz tarafından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 Ağustos 2013 tarihinde mahkeme kararı açıklandı. "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan 20, "kişisel verileri ele geçirme" suçundan 7, "ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten" 2 yıl 3 ay olmak üzere toplamda 29 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde 5 yıl 8 ay 10 gün tutuklu kalan Uğur, 2014 tarihinde tahliye olmuştu.

Emekli Albay Hasan Atilla Uğur'dan dikkat çeken FETÖ açıklamaları

Terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın ilk sorgulamasını yapan emekli Albay Hasan Atilla Uğur, FETÖ ile ilgili çarpıcı açıklamalarıyla da bir kez daha gündeme gelmişti. FETÖ ve PKK'nın işbirliği halinde hareket ettiklerini söyleyen Uğur, iki terör örgütünün aynı finansal kaynaklardan beslendiğini söylemişti. Bu çarpıcı açıklamalar hafızalar da yer almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hasan Atilla Uğur, Oğuzhan Uğur, Ergenekon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Ahbap, Albay, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur gözaltında, babası yeniden gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar’da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi
Grönland’ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor Grönland'ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor
Destici: Ahbap Derneği’nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz Destici: Ahbap Derneği'nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu’nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak
Kuyumcu soyguncusu 2 saatte yakalandı: İnternetten ’Soygun nasıl yapılır’ araştırması yapmış Kuyumcu soyguncusu 2 saatte yakalandı: İnternetten 'Soygun nasıl yapılır' araştırması yapmış
Bodrum’a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı Bodrum'a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı

17:31
Özgür Özel’e ait 3 dosya dahil 9 dokunulmazlık tezkeresi Meclis’te
Özgür Özel'e ait 3 dosya dahil 9 dokunulmazlık tezkeresi Meclis'te
17:12
Nereden nereye Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
16:54
Bakanlık ifşa etti Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
16:43
Haluk Levent yıllar önce kendini anlatmış: Bana fazla güvenmeyin, satarım hepinizi
Haluk Levent yıllar önce kendini anlatmış: Bana fazla güvenmeyin, satarım hepinizi
16:28
Oğuzhan Uğur’dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
16:16
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 17:39:51. #7.13#
SON DAKİKA: Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur gözaltında, babası yeniden gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.