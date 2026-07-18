Bir top dondurma 400 lira! Fahiş fiyat başına iş açtı - Son Dakika
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Bir top dondurma 400 lira! Fahiş fiyat başına iş açtı

18.07.2026 13:36
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin, bir top dondurmayı 400 liraya satması üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından idari işlem uygulandığı belirtildi. Ayrıca şikayete konu dondurma fiyatlandırılması Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren işletme, oradan geçen bir vatandaşın 'bir top dondurma ne kadar?' sorusu üzerine '400 lira' dedi. Olayı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan vatandaş, konuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) taşıdı. 

TİCARET BAKANLIĞI İŞLETMEDE DENETİM YAPTI

Ticaret Bakanlığı, olayın hemen ardından işletmede gerçekleştirilen denetimde, satışa sunulan dondurma ürünlerine ilişkin fiyat uygulamalarının incelendiğini ve yapılan denetim sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle işletme hakkında idari işlem uygulandığını, ayrıca şikayete konu dondurma fiyatlamasının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletildiğini belirtti.

"DENETİMLERİMİZ KESİNTİSİZ SÜRECEK"

Bakanlık, söz konusu olay ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gerek CİMER gerekse sosyal medya üzerinden bizlere ulaşan şikayetler doğrultusunda, Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren bir işletmede gerçekleştirilen denetimde, satışa sunulan dondurma ürünlerine ilişkin fiyat uygulamaları incelenmiştir. Yapılan denetim sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle işletme hakkında idari işlem uygulanmış; ayrıca şikayete konu dondurma fiyatlaması, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletilmiştir. Özellikle yaz sezonunda tüketici hareketliliğinin yoğunlaştığı turizm ve tatil bölgelerimiz başta olmak üzere, 81 ilimizde Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla denetimlerimizi aralıksız ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Fiyat etiketi, tarife ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesine yönelik yükümlülüklere aykırı hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir. Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak, şeffaf ve adil bir ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla sahadaki denetimlerimizi kesintisiz şekilde sürdürecek, tüketicilerimizi mağdur eden her türlü uygulamaya karşı gerekli idari yaptırımları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Bodrum, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bir top dondurma 400 lira! Fahiş fiyat başına iş açtı - Son Dakika

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