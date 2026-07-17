11 yıllık evliliği sona eren gurbetçi lokma dağıttı! Yazdığı not bomba - Son Dakika
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11 yıllık evliliği sona eren gurbetçi lokma dağıttı! Yazdığı not bomba

17.07.2026 15:58  Güncelleme: 16:03
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Karaman'da 11 yıllık evliliği sona eren gurbetçi Muharrem Bozan, boşanmasını vatandaşlara lokma ikram ederek kutladı. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda lokma dağıttıran Bozan, "Boşanmak pahalıydı ama sonunda değdi. Sağlıktan gerisi yalan" dedi.

Yaklaşık 20 yıldır Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan 44 yaşındaki Muharrem Bozan, 11 yıl süren evliliğinin anlaşmalı olarak sona ermesinin ardından yaşadığı mutluluğu paylaşmak amacıyla Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti. 

"SÜREÇ OLDUKÇA SANCILIYDI"

Zorlu bir evlilik ve boşanma süreci geçirdiğini anlatan Bozan, "Başımdan çok kötü bir evlilik geçti. Yaklaşık 11 yıl süren bir evlilikti. Çok şükür artık boşandım. Bundan sonra hayatımıza huzurlu ve en önemlisi sağlıklı bir şekilde devam edeceğiz. İki çocuğumuz var ve bundan sonra çocuklarım için yaşayacağım. Çocuklarıma sağlıklı ve ayakta duran bir baba lazım, hasta yatan bir baba değil. Bu nedenle evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Anlaşmalı olarak ayrıldık ancak süreç oldukça sancılıydı" dedi.

11 yıllık evliliği sona eren gurbetçi lokma dağıttı! Yazdığı not bomba

"BOŞANMAK PAHALIYDI"

"Boşanmak pahalıydı ama değdi" sözlerine açıklık getiren Bozan, "Evet, boşanmak her açıdan pahalıydı. Sonuçta ceketinizi alıp evden çıkıyor ve her şeyi çocuklarınız için bırakıyorsunuz. Ancak sağlıktan gerisi yalan. Boşanmak pahalıydı ama sonunda değdi. Maddiyat yeniden kazanılır ve yerine konur. En önemlisi sağlığımı ve huzurumu kazanmaktı" diye konuştu.

11 yıllık evliliği sona eren gurbetçi lokma dağıttı! Yazdığı not bomba

"YENİDEN EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Yeniden evlenmeyi düşünmediğini belirten Bozan, "Şu anda kesinlikle böyle bir düşüncem yok ancak zamanın ne göstereceğini bilemeyiz" ifadelerini kullandı.

Boşanma sevincini neden lokma dağıtarak kutladığını da anlatan Bozan, şunları söyledi: "Mutluluğumu herkesle paylaşmak istedim. Lokma genellikle hayatını kaybeden bir kişinin ardından hayır duası almak amacıyla dağıtılıyor. Ben de 'Mutluluk için neden dağıtılmasın?' diye düşündüm. Herkes mutluluğuma ortak olsun ve tatlısını yesin istedim. Bu nedenle lokma döktürdüm. Belki Karaman'da bir ilk olmuştur. Pankartı gören vatandaşlar 'Gözün aydın, hayırlı olsun, helal olsun' diyerek beni tebrik etti. Boşanma sürecinde olan bazı kişiler de yanıma gelerek benzer şeyler yaşadıklarını anlattı"

Vatandaşlar ise yaşananlar karşısında hayretlerini gizleyemezken, 'Allah kabul etsin' dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin 11 yıllık evliliği sona eren gurbetçi lokma dağıttı! Yazdığı not bomba - Son Dakika

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