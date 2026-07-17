Ahbap Derneği'nde Gözaltı Sayısı 9'a Yükseldi

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da gözaltına alındığı operasyonda sayı 9'a yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında aranan 2 kişinin daha yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınanların mali müşavir oldukları öğrenildi. - İSTANBUL