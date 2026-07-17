Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM'den çekilemeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM'den çekilemeyecek

Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM\'den çekilemeyecek
17.07.2026 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek enflasyon nedeniyle ATM'lere para yetiştirmekte zorlandığı öne sürülen bankaların, operasyonel yükü azaltmak amacıyla 100 TL'lik banknotları da cihazlardan kaldırdığı iddia edildi. Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, bankaların ATM'lere artık yalnızca 200 TL'lik banknot koyduğunu belirtirken, ekonomistler ise 500 ve 1000 TL'lik yeni banknotların tedavüle alınması gerektiğini savunuyor.

Yüksek enflasyon ve düşen alım gücünün ardından günlük nakit ihtiyacının artması, bankaların ATM operasyonlarını zorlaştırdı. Nakit taşıma araçları ve personel sayılarının artırılmasına rağmen ATM'lere para yetiştirmekte güçlük yaşandığı öne sürülürken, bankaların yeni bir uygulamaya geçtiği iddia edildi.

İddiaya göre, geçtiğimiz yıl 10, 20 ve 50 TL'lik banknotları ATM'lerden kaldıran bankalar, operasyonel yükü azaltmak amacıyla 100 TL'lik banknotları da cihazlardan çıkardı.

ŞENOL BABUŞÇU: ARTIK SADECE 200 TL KONULUYOR

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sektörde yaşanan değişime dikkat çekerek, "Bankalar ATM'lere 200 TL'lik banknot dışında başka banknot koymuyorlar artık." ifadelerini kullandı.

Yeniçağ'ın haberine göre ATM'lerde bulunan para haznelerinin tamamının 200 TL'lik banknotlarla doldurulduğu ve bu sayede cihazların daha uzun süre hizmet verebildiği belirtiliyor.

YÜKSEK ENFLASYON LOJİSTİK YÜKÜ ARTIRDI

1 Ocak 2009'da tedavüle giren 200 TL'lik banknotun yıllar içinde alım gücünün önemli ölçüde düştüğü belirtilirken, temel market ve pazar alışverişlerinde dahi vatandaşların çok sayıda banknot taşımak zorunda kaldığı ifade ediliyor. Bu durumun bankaların nakit taşıma ve ATM dolum maliyetlerini de artırdığı kaydediliyor.

500 VE 1000 TL'LİK BANKNOT TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Ekonomistler, ATM'lerde tek kupür uygulamasının yaygınlaşmasının ardından 500 ve 1000 TL'lik yeni banknotların tedavüle alınması yönündeki tartışmaların yeniden gündeme geldiğine dikkat çekiyor. Daha yüksek kupürlü banknotların hem ATM operasyonlarını kolaylaştıracağı hem de nakit dolaşımındaki maliyetleri azaltabileceği ifade ediliyor.

Ziraat Bankası, Türkiye, Ekonomi, ATM, Son Dakika

Son Dakika ATM Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM'den çekilemeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ömer Melekoğlu Ömer Melekoğlu:
    5000 lik banknot lazım diğerleri kurtarmaz 1 6 Yanıtla
  • FT FT:
    Maalesef artık 1000-2500 ve 5000 liralık banknotlar gerekli. 1 4 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    200 TL nın de tahdı sallandı..ne yazıkki ülke ekonomisi daha da zorda..bu da halkın alt gelir grubuna zor anlar yaşatıyor. 2 0 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner zurnaci samo Oner:
    ekonomist bizi perişan etti 0 0 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    200 lira bile çöp oldu sadece 4 dolar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin İran’da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi ABD'nin İran'da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi
Yanlış yere araç park ettikleri için uyardıkları grubun saldırısına uğradılar Yanlış yere araç park ettikleri için uyardıkları grubun saldırısına uğradılar
Ani kalp durmalarına karşı üretilen cihaz Mersin’de meydanlara yerleştirildi Ani kalp durmalarına karşı üretilen cihaz Mersin'de meydanlara yerleştirildi
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Beşiktaş’ta polis noktasına terör saldırısı soruşturması tamamlandı: İstenen cezalar belli oldu Beşiktaş'ta polis noktasına terör saldırısı soruşturması tamamlandı: İstenen cezalar belli oldu
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

14:30
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
14:19
Zarar öyle böyle değil Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu
Zarar öyle böyle değil! Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu
13:54
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
13:48
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
13:33
İşte Oğuzhan Uğur’a yöneltilen suçlamalar
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar
12:44
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 14:53:08. #7.13#
SON DAKİKA: Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM'den çekilemeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.