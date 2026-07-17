Yolcu otobüsü nehre düştü! Kameralara yansıyan dehşet - Son Dakika
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Yolcu otobüsü nehre düştü! Kameralara yansıyan dehşet

17.07.2026 17:07
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Brezilya’nın kuzeyindeki São Francisco Limanı’nda kontrolden çıkan yolcu otobüsü rampadan nehre düştü. Kameralara yansıyan dehşet anlarında bazı yolcular camlardan çıkarak kurtulurken, itfaiye ekipleri sular altında kalan yolcular için arama çalışması başlattı.

Brezilya’nın kuzeyindeki São Francisco Limanı’nda meydana gelen kazada, içinde yolcuların bulunduğu bir otobüs rampadan çıkarak nehre düştü. Korku dolu anlar çevrede bulunanların kameralarına yansırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Görüntülerde, suya gömülmeye başlayan otobüsteki yolcuların panik içinde camlardan çıkmaya çalıştığı görülüyor. Bazı yolcular yakındaki bir tekneye ulaşarak kurtulmayı başarırken, bazıları ise otobüsle birlikte suyun altında kaldı.

Yolcu otobüsü nehre düştü! Kameralara yansıyan dehşet

Kazada kurtulan emekli Maria das Dores, yaşadığı korku dolu anları, “Öleceğimi sandım. Hayatımın en korkunç anlarını yaşadım. İnsanlar bağırıyor, kendilerini dışarı atmaya çalışıyordu. Otobüs rampadan hızla indi ve her şey bir anda oldu.” sözleriyle anlattı. Yaklaşık 10 ila 12 kişinin bulunduğu otobüste, Dores’in de aralarında olduğu sekiz kişi hastaneye kaldırıldı.

Yaşadığı mücadeleyi anlatan Dores, “Otobüsten çıkamadım ve onunla birlikte suya battım. Yüzme bilmiyorum ama kurtulabilmek için elimden geleni yaptım.” ifadelerini kullandı.

Yolcu otobüsü nehre düştü! Kameralara yansıyan dehşet

Yolcu otobüsü nehre düştü! Kameralara yansıyan dehşet

Olayın ardından iki itfaiye kurtarma ekibi ile uzman dalgıçlar bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Sular altında kalan başka yolcuların bulunması için çalışmalar sürerken, kazayla ilgili soruşturma açıldığı ve otobüs şoförünün ifadesine başvurulduğu bildirildi. Yetkililer ayrıca kazadan etkilenen yolcular ve aileleri için psikolojik destek ekiplerinin görevlendirildiğini açıkladı.

Brezilya, İtfaiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Brezilya Yolcu otobüsü nehre düştü! Kameralara yansıyan dehşet - Son Dakika

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