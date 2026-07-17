Kırıkkale'de gün batımının ardından hilal şeklindeki Ay ile Venüs birlikte görüntülendi.
Kırıkkale'de gün batımının ardından hilal şeklindeki Ay ile Venüs'ün gökyüzündeki buluşması, havadan görüntülendi. Hilalin hemen yanında parlaklığıyla öne çıkan Venüs, Türk bayrağındaki ay-yıldız motifini andırdı. Gün batımının oluşturduğu renklerle birleşen gökyüzü manzarası, kentin farklı noktalarından görüntülendi. - KIRIKKALE
Son Dakika › Çevre › Kırıkkale'de Ay ve Venüs Buluştu - Son Dakika
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