Halka’nın Samara’sı arkasında bir servet bıraktı! Annesi mahkemeye koştu - Son Dakika
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Halka’nın Samara’sı arkasında bir servet bıraktı! Annesi mahkemeye koştu

Halka’nın Samara’sı arkasında bir servet bıraktı! Annesi mahkemeye koştu
16.07.2026 10:59
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“The Ring” (Halka) filmindeki Samara karakteriyle hafızalara kazınan Daveigh Chase’in ölümünün ardından mirasıyla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Yaklaşık 400 bin dolarlık mal varlığı olan oyuncunun vasiyet hazırlamaması üzerine annesi mahkemeye başvurdu.

2002 yapımı The Ring (Halka) filminde canlandırdığı Samara karakteri ve Lilo & Stitch animasyonunda seslendirdiği Lilo ile dünya çapında tanınan Daveihg Chase’in ölümünün ardından mirasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. 35 yaşında yaşamını yitiren oyuncunun yaklaşık 400 bin dolar değerinde kişisel mal varlığı bıraktığı, ancak herhangi bir vasiyet hazırlamadığı öne sürüldü.

Halka’nın Samara’sı arkasında bir servet bıraktı! Annesi mahkemeye koştu

Los Angeles County Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre Chase, 16 Haziran 2026’da AIDS’e bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Raporda, kronik çoklu madde kullamının da ölümüne katkıda bulunan etkenlerden biri olduğu belirtildi. Son yıllarda evsiz olarak yaşadığı ve Los Angeles’teki Skid Row bölgesinde kaldığı da resmi belgelere yansımıştı.

Mahkemeye sunulan belgelere göre oyuncunun adına kayıtlı herhangi bir gayrimenkul bulunmazken, yaklaşık 400 bin dolarlık mal varlığı tespit edildi. Vasiyet bırakmaması nedeniyle annesi Cathy Chase, mirasın yönetimini üstlenebilmek için Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Mahkemenin başvuruyu 12 Ağustos’ta değerlendirmesi bekleniyor.

Kızının ölümünün ardından konuşan Cathy Chase ise yıllardır onu kurtarmak için uğraştığını belirterek, bağımlılık sürecinin 2016 yılında geçirdiği motosiklet kazasının ardından verilen ağrı kesicilerle başladığını söyledi. Hakkındaki eleştirilere de yanıt veren anne Chase, “Kızımı hiç kapı dışarı etmedim. Bir anne olarak ondan asla vazgeçmedim ve hep eve bir gün geri dönmesini umut ettim.” İfadelerini kullandı. 

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Son Dakika Ünlüler Halka’nın Samara’sı arkasında bir servet bıraktı! Annesi mahkemeye koştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Celal Esen Celal Esen:
    Türkiye de asgari ücret ve emekli için bir servet gerçekten doğru bir haber. 400 bin dolar. Yani 19 milyon TL. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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