Tuzla'da otobüste 120 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
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Tuzla'da otobüste 120 ruhsatsız silah ele geçirildi

Tuzla\'da otobüste 120 ruhsatsız silah ele geçirildi
16.07.2026 10:26  Güncelleme: 10:31
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İstanbul Tuzla'da suç örgütlerine sevk edilmek üzere ruhsatsız silah taşıyan bir otobüse düzenlenen operasyonda 120 tabanca ve şarjör ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren suç örgütlerine ve onlara silah pazarlayan silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Emniyet ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında, suç örgütlerine sevk edilmek için ruhsatsız silahların taşındığı tespit edilen bir yolcu otobüsüne yönelik çalışma başlattı.

120 RUHSATSIZ TABANCA VE ŞARJÖR ELE GECİRİLDİ

8 Temmuz günü Tuzla ilçesi TEM Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında belirlenen otobüs polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan arama ve kontrollerde, yedek yakıt deposunun arkasına özel olarak yapılmış gizli bölmede 120 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 120 şarjör ele geçirildi.

OTOBÜSE EL KONULDU

Operasyon kapsamında, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, silah sevkiyatında kullanılan otobüse el konuldu. Şüpheliler İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü, polis sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Politika, 3. Sayfa, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da otobüste 120 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

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