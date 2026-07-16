Sepetini alan bahçeye koştu: Yaban mersinine yoğun ilgi - Son Dakika
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Sepetini alan bahçeye koştu: Yaban mersinine yoğun ilgi

16.07.2026 10:34  Güncelleme: 10:42
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Düzce'de üniversite öğrencisi Bilal Köse, fındığa alternatif olarak kurduğu yaban mersini bahçesinde hasat dönemini başlattı. Ziyaretçiler, iyi tarım uygulamalarıyla yetiştirilen meyveleri dalından toplayıp doğayla iç içe vakit geçiriyor.

Düzce'de üniversite öğrencisinin fındığa alternatif ürün arayışıyla kurduğu yaban mersini bahçesi, hasat döneminde vatandaşlardan ilgi görüyor. İyi tarım uygulamalarıyla yetiştirilen meyveleri dalından kendi sepetlerine toplayan ziyaretçiler, bahçede fotoğraf çektirerek doğayla iç içe vakit geçiriyor.

Sepetini alan bahçeye koştu: Yaban mersinine yoğun ilgi

3 YILLIK EMEĞİN MEYVELERİ

Merkeze bağlı Musababa köyünde ailesiyle birlikte arazi alan Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Bilal Köse, bölgenin temel tarım ürünü fındığa alternatif bulmak amacıyla araştırmalar yaptı. Uzmanların tavsiyesiyle 2022 yılında yaban mersini üretimine karar veren Köse, iyi tarım uygulamalarıyla ektiği ürünlerden 3. yılın sonunda yoğun verim almaya başladı.

Sepetini alan bahçeye koştu: Yaban mersinine yoğun ilgi

Hasat döneminin başlamasıyla bahçeyi ziyarete açan genç çiftçi, vatandaşlara kendi meyvelerini toplama imkanı sunuyor. Kırsal turizme de katkı sağlayan bahçeye gelen ziyaretçiler, yaban mersinlerini dalından toplarken bahçede fotoğraf çekilerek vakit geçiriyor.

Sepetini alan bahçeye koştu: Yaban mersinine yoğun ilgi

GENÇ ÇİFTÇİLERE DESTEK VERİLİYOR

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, bahçeyi ziyaretinde yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırma projesi kapsamında genç çiftçilere destek verdiklerini belirtti. Bölgede üretilen ürünlerin kırsal turizm kanalıyla doğrudan tüketiciye ulaştığını vurgulayan Uzun, "Bilal kardeşimiz projeden faydalanan üreticilerimizden biri. Burada üretilen ürünler kırsal turizm kanalıyla tüketicilere ulaşıyor. Bilal gibi genç çiftçilerimizi Bakanlık ve İl Müdürlüğü olarak destekliyoruz. İyi tarım uygulaması yapan, tarım sigortası yaptıran, modern sulama sistemlerini kullanan ve biyoteknik yöntemlerle hastalıklarla mücadele eden çiftçilerimiz bizler için çok kıymetli. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak her zaman yanlarındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sepetini alan bahçeye koştu: Yaban mersinine yoğun ilgi

TAMAMEN DOĞAL YETİŞTİRİLİYOR

Üretici Bilal Köse ise kimyasal ilaç kullanmadan tamamen doğal üretim yaptıklarını söyledi. Ziyaretçilerin bahçeye gösterdiği ilgiden memnun olduklarını dile getiren Köse, şunları kaydetti:

"Sabah saat 09.00'dan hava kararıncaya kadar hasat etkinliklerimiz devam ediyor. 2022 yılında bu araziyi satın aldık. Fındığa alternatif ne üretebiliriz derken Düzce Üniversitesinde Emrah Çiçek hocamızla tanıştık. Sonrasında yaban mersini üretmeye karar verdik. Bu sene 3. senemiz. İlk güçlü hasat senemiz. Önümüzdeki sene tam verim alacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Müdürlüğümüzün destekleriyle iyi tarım uygulamalarıyla üretim yapıyoruz. Kesinlikle ilaç kullanmadan, doğal ve organik ürün üretiyoruz. Son zamanlarda yaban mersini popüler bir meyve oldu. İnsanların kendi sepetini alıp meyvesini toplamak hoşuna gidiyor. Daha önce marketlerde 100 gramlık gördüğü paketleri şimdi 20 dönüm arazide ağaç dolusu görüyorlar. Bu da insanların hoşuna gidiyor. Burası fotoğraf furyasına da dönüştü."

Sepetini alan bahçeye koştu: Yaban mersinine yoğun ilgi

Bahçeyi ziyaret eden Gözde Yıldız ise dernek olarak etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Yaban mersinini dalından toplamak ayrı bir keyifti. Hem çok eğlendik hem de stres atmış olduk. Toplarken güzel fotoğraflar çekme imkanı da bulduk" dedi.

Kaynak: İHA

Bilal Köse, Ekonomi, Tarım, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sepetini alan bahçeye koştu: Yaban mersinine yoğun ilgi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • bulentsanal1969 bulentsanal1969:
    şu cıbıldak gancıkları sokmayın bahçeye ürünün beti bereketi ğidiyorrr 0 0 Yanıtla
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