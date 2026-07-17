Müslüman yolcunun alarmı havada kriz çıkardı! Polisten uçağa baskın - Son Dakika
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Müslüman yolcunun alarmı havada kriz çıkardı! Polisten uçağa baskın

17.07.2026 10:11
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ABD'de bir yolcu uçağı, Müslüman bir yolcunun telefonundaki Ramazan namazı hatırlatma alarmının yanlış anlaşılması üzerine güvenlik gerekçesiyle acil iniş yaptı. Polis tarafından uçaktan indirilen yolcu hakkında FBI'ın yaptığı incelemede herhangi bir güvenlik tehdidine rastlanmazken, havayolu şirketi olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını açıkladı.

ABD'de Southwest Airlines'a ait Nashville-Fort Lauderdale seferini yapan 2094 sayılı uçuşta yaşanan olay, uçakta kısa süreli paniğe neden oldu.

UÇAK ATLANTA'YA YÖNLENDİRİLDİ

Havayolu şirketinin açıklamasına göre kabin ekibi, bir yolcunun davranışlarıyla ilgili oluşan güvenlik endişesi nedeniyle uçağı tedbir amacıyla Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'na yönlendirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yolculardan başlarını öne eğmeleri ve ellerini kaldırmaları istenirken, silahlı güvenlik görevlilerinin uçağa girerek bir yolcuyu dışarı çıkardığı görüldü.

ALARMIN RAMAZAN NAMAZI HATIRLATMASI OLDUĞU BELİRLENDİ

ABD basınında yer alan bilgilere göre olayın, Müslüman yolcunun telefonunda Ramazan namazı vakitleri için kurduğu alarmın çalmasının yanlış yorumlanmasıyla başladığı belirtildi. Bazı yolcuların durumu güvenlik riski olarak değerlendirmesi üzerine uçuş ekibi tedbir amaçlı acil iniş kararı aldı.

FBI: GÜVENİLİR BİR TEHDİT YOK

Atlanta'ya inişin ardından FBI ve yerel güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemede herhangi bir güvenlik tehdidine rastlanmadı. Yetkililer, yolcu hakkında suçlama yöneltilmeyeceğini açıkladı. Southwest Airlines ise olayın bir "yanlış anlaşılma" olduğunu belirterek yolculardan özür diledi. 

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD Müslüman yolcunun alarmı havada kriz çıkardı! Polisten uçağa baskın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • raymond black raymond black:
    Ramazan namazı nedir arkadaş. Editörler lütfen haber içeriklerine dikkat edelim. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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