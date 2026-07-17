ABD'de Southwest Airlines'a ait Nashville-Fort Lauderdale seferini yapan 2094 sayılı uçuşta yaşanan olay, uçakta kısa süreli paniğe neden oldu.
Havayolu şirketinin açıklamasına göre kabin ekibi, bir yolcunun davranışlarıyla ilgili oluşan güvenlik endişesi nedeniyle uçağı tedbir amacıyla Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'na yönlendirdi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yolculardan başlarını öne eğmeleri ve ellerini kaldırmaları istenirken, silahlı güvenlik görevlilerinin uçağa girerek bir yolcuyu dışarı çıkardığı görüldü.
ABD basınında yer alan bilgilere göre olayın, Müslüman yolcunun telefonunda Ramazan namazı vakitleri için kurduğu alarmın çalmasının yanlış yorumlanmasıyla başladığı belirtildi. Bazı yolcuların durumu güvenlik riski olarak değerlendirmesi üzerine uçuş ekibi tedbir amaçlı acil iniş kararı aldı.
Atlanta'ya inişin ardından FBI ve yerel güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemede herhangi bir güvenlik tehdidine rastlanmadı. Yetkililer, yolcu hakkında suçlama yöneltilmeyeceğini açıkladı. Southwest Airlines ise olayın bir "yanlış anlaşılma" olduğunu belirterek yolculardan özür diledi.
Son Dakika › ABD › Müslüman yolcunun alarmı havada kriz çıkardı! Polisten uçağa baskın - Son Dakika
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