Otomobillerde ÖTV'de Yeni Kriter - Son Dakika
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Otomobillerde ÖTV'de Yeni Kriter

16.07.2026 18:51
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Türkiye'de ÖTV, motor hacmi ve çekiş sistemine göre belirlenecek. Yeni düzenleme gündemde.

Türkiye’de otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) belirlenmesinde yeni bir kriter gündeme geliyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifine göre, ÖTV oranı artık sadece motor silindir hacmine göre değil, çekiş sistemine göre de belirlenebilecek. Bu düzenleme ile 4x4 ve 4x2 çekiş sistemli araçlar farklı vergi dilimlerine girebilecek. Ancak teklifte hangi çekiş türlerinin nasıl sınıflandırılacağı ve uygulanacak oranlar yer almıyor.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, düzenlemenin amacını 'ÖTV belirlenirken çekiş gücünün de dikkate alınması' olarak açıkladı. Geçen yıl yapılan değişiklikle ÖTV oranları yeniden yapılandırılmış, en düşük oran yüzde 70 olarak belirlenmişti. Özellikle 4x4 pick-up modellerde ÖTV yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarılmıştı. Yeni düzenlemenin yasalaşması halinde çift motorlu elektrikli araçlarda da vergi artışı olabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Politika, Ekonomi, Türkiye, ÖTV, Son Dakika

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