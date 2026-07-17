Sağlık Bakanlığı'ndan Şanlıurfa'daki Vefat Olayına Müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sağlık Bakanlığı'ndan Şanlıurfa'daki Vefat Olayına Müdahale

Sağlık Bakanlığı\'ndan Şanlıurfa\'daki Vefat Olayına Müdahale
17.07.2026 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakanlık, doğum sonrası ölüme neden olan sağlık uygulamalarıyla ilgili soruşturmaya katıldı.

Şanlıurfa'da özel bir hastanede doğum yaptıktan sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Edanur Yaman'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Münevver Zehra Davutoğlu tutuklandı. Doktorun tutuklanmasının ardından  Sağlık Bakanlığı soruşturmaya müdahil oldu.

"SORUŞTURMA ÖZEL İZİNE TABİ"

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sağlık meslek mensuplarının tıbbi işlem ve uygulamaları nedeniyle yürütülecek ceza soruşturmalarının, Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan köklü değişiklikler neticesinde özel bir izin prosedürüne tabi kılındığı belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na eklenen Ek Madde 18 uyarınca, kamu veya özel sağlık kurumlarında görev yapan hekim, diş hekimi ve diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılacak soruşturmaların, Mesleki Sorumluluk Kurulunun soruşturmaya izin vermesi halinde yürütülebildiğinin altı çizildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dolayısıyla, bir muhakeme şartı olan soruşturma izni alınmadan ilgili sağlık meslek mensubu hakkında adli süreç başlatılamayacak ve koruma tedbirlerine karar verilemeyecektir. Bakanlığımızca Şanlıurfa'da bir özel hastanede tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle gerçekleşen ve vatandaşın vefatı ile sonuçlanan iş ve işlemler nedeniyle başlatılan soruşturmaya yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde Bakanlığımızca müdahil olunmuştur."

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Şanlıurfa, Politika, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığı'ndan Şanlıurfa'daki Vefat Olayına Müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin İran’da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi ABD'nin İran'da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi
Yanlış yere araç park ettikleri için uyardıkları grubun saldırısına uğradılar Yanlış yere araç park ettikleri için uyardıkları grubun saldırısına uğradılar
Ani kalp durmalarına karşı üretilen cihaz Mersin’de meydanlara yerleştirildi Ani kalp durmalarına karşı üretilen cihaz Mersin'de meydanlara yerleştirildi
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Beşiktaş’ta polis noktasına terör saldırısı soruşturması tamamlandı: İstenen cezalar belli oldu Beşiktaş'ta polis noktasına terör saldırısı soruşturması tamamlandı: İstenen cezalar belli oldu
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

14:30
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
14:19
Zarar öyle böyle değil Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu
Zarar öyle böyle değil! Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu
13:54
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
13:48
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
13:33
İşte Oğuzhan Uğur’a yöneltilen suçlamalar
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar
12:44
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 14:55:28. #7.12#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı'ndan Şanlıurfa'daki Vefat Olayına Müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.