Edis 1milyon dolarlık villa satın aldı - Son Dakika
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Edis 1milyon dolarlık villa satın aldı

Edis 1milyon dolarlık villa satın aldı
17.07.2026 11:08
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Şarkıcı Edis, İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Dalyan bölgesinden 1 milyon dolara villa satın aldı. Denize yakın konumu ve Sakız Adası manzarasıyla dikkat çeken evin iç dekorasyonunu ünlü sanatçı kendisi yaptı.

<a class='keyword-sd' href='/edis/' title='Edis'>Edis</a> 1milyon dolarlık villa satın aldı

Son dönemde yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettiren Edis, kazancını gayrimenkul sektöründe değerlendirdi. Posta Gazetesi'nden Deniz Boy'un haberine göre; ünlü şarkıcı, Çeşme’nin Dalyan mevkisinde, Sakız Adası manzaralı ve denize yakın konumda yer alan lüks bir villayı tercih etti. Edis'in bu gayrimenkul için 1 milyon dolar, yani yaklaşık 47 milyon Türk lirası ödediği belirtildi.

Edis 1milyon dolarlık villa satın aldı

Satın alma işlemlerinin ardından evin iç tasarımıyla bizzat ilgilenen şarkıcı, tüm dekorasyonu kendi zevkine göre planladı. Yoğun konser takviminin ardından dinlenmek için yeni evini kullanacak olan Edis, yaz sezonunu da burada geçirecek.

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Son Dakika Magazin Edis 1milyon dolarlık villa satın aldı - Son Dakika

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