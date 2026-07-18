Zaman çok hızlı geçiyor! Aliye'deki Arda'nın son hali inanılmaz - Son Dakika
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Zaman çok hızlı geçiyor! Aliye'deki Arda'nın son hali inanılmaz

Zaman çok hızlı geçiyor! Aliye\'deki Arda\'nın son hali inanılmaz
18.07.2026 12:26
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2000'li yılların efsane dizisi Aliye'de canlandırdığı "Arda" karakteriyle hafızalara kazınan çocuk yıldız Ayberk Koçar'ın şimdiki yaşamı merak konusu oldu. İlerleyen yıllarda Pulsar ve Son Osmanlı Yandım Ali gibi projelerde de rol alan Koçar, parlak kariyerine rağmen radikal bir kararla oyunculuğu bıraktı. Şimdilerde kameralardan uzak, sakin bir hayat süren ünlü çocuk oyuncunun son halini görenler, "Zaman çok hızlı geçiyor" demekten kendini alamadı.

2000'li yılların başlarında ekranları kasıp kavuran efsane yapımlardan biri olan "Aliye", sürükleyici hikayesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla da hafızalara kazınmıştı. Yapımda canlandırdığı "Arda" karakteriyle tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan çocuk yıldız Ayberk Koçar'ın şimdilerde neler yaptığı büyük merak konusuydu. Ekranlardan uzak, bambaşka bir hayat seçen Koçar'ın son halini görenler "Zaman ne kadar hızlı geçiyor" demekten kendini alamadı.

BİR DÖNEMİN EFSANESİ: ALİYE

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran ve seyirciyi her hafta ekran başına kilitleyen Aliye dizisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor. Başrollerinde Sanem Çelik, Nejat İşler ve Halit Ergenç gibi dev isimlerin yer aldığı dizi, özellikle dram yüklü senaryosu ve çocuk oyuncuların yüksek performansıyla izleyenleri ekran karşısında büyülüyordu. Dizinin merkezindeki çocuk karakterlerden Arda'yı canlandıran Ayberk Koçar, o dönem gösterdiği başarıyla geleceğin parlak jönleri arasında gösteriliyordu.

Zaman çok hızlı geçiyor! Aliye'deki Arda'nın son hali inanılmaz

EKRAN YOLCULUĞUNA FARKLI PROJELERLE DEVAM ETMİŞTİ

Oyunculuk kariyerine 2004 yılında Aliye dizisiyle adım atan ve yeteneğiyle dikkat çeken Ayberk Koçar, bu başarısını sonraki yıllarda da sürdürdü. Genç oyuncunun filmografisinde yer alan diğer dikkat çeken roller ise şunlardı:

  • 2006: Son Osmanlı Yandım Ali (Sinema Filmi)
  • 2008: Pulsar dizisinde "Çağlar" karakteri
  • 2010: Hayde Bre (Sinema Filmi)
  • 2013: Benim Hala Umudum Var dizisinde Gizem Karaca'nın kardeşi rolü
Zaman çok hızlı geçiyor! Aliye'deki Arda'nın son hali inanılmaz

ŞİMDİLERDE SAKİN BİR HAYAT SÜRÜYOR

Erken yaşta elde ettiği parlak oyunculuk kariyerinin ardından radikal bir karar alan Ayberk Koçar, spot ışıklarından uzaklaşmayı tercih etti. Oyunculuk sektöründen tamamen çekilerek alan değiştiren ve eğitimine, kişisel gelişimine odaklanan Koçar, şimdilerde gözlerden uzak, oldukça sakin ve huzurlu bir yaşam sürüyor. Onun ekrandaki çocukluk hallerini hatırlayan hayranları ise genç adamın son halini gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İşte Ayberk Koçar'ın son hali; 

Zaman çok hızlı geçiyor! Aliye'deki Arda'nın son hali inanılmaz
Zaman çok hızlı geçiyor! Aliye'deki Arda'nın son hali inanılmaz
Zaman çok hızlı geçiyor! Aliye'deki Arda'nın son hali inanılmaz

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Son Dakika Magazin Zaman çok hızlı geçiyor! Aliye'deki Arda'nın son hali inanılmaz - Son Dakika

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