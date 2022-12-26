Son Dakika Gibi Haberleri

- 10:55 Elektrikli araç şarj istasyonlarına erişim problemi ortadan kaldırılıyor
Elektrikli araçların satışı her geçen gün katlanırken yeterli şarj istasyonu bulunmamasının satışları sekteye uğratabileceği öngörülüyor.
- 08:34 Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Hatayspor maçı sonrası olay yorum: Ben olsam İrfan Can'ı Antalya'ya götürmem
Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 4-0 yendiği maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, İrfan Can Kahveci'nin performansından memnun olmadığını söyledi. Dilmen, "Ben hoca olsam İrfan'ı Galatasaray maçında oynatacaksam Antalya'ya götürmem bile iyice dinlen sen diye." ifadelerini kullandı.
- Dün Dün 14:50 Vodafone Business'dan bulut hizmetleri alanında iş birliği
İşletmelere dijital çözüm sunan Vodafone Business, bulut hizmetleri alanında ATP ile anlaşma imzaladığını duyurdu.
- Dün Dün 14:38 SAKARYA GAZ SAHASI SAHA MÜDÜRÜ UÇAR HEDEFİMİZ YİNE GÜZEL MÜJDELER
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin de içinde bulunduğu Sakarya Gaz Sahası'nın müdürü Murat Uçar, Karadeniz'de sismik araştırmaların devam ettiğini belirterek, 'Araştırmalar devam ediyor, inşallah yine güzel müjdeler olur; hedefimiz o' dedi.
- 26.12.2022 26 Ara 14:21 Boşanmak İstediği Eşi Tarafından Öldürülen Ezgi Zerkin'in Annesi: "Katil 24 Saniyede Canını Aldı, 150 Gündür Yakalanamıyor. Adalet Nerede?"
İzmir'de boşanmak istediği eşi tarafından başından vurularak öldürülen Ezgi Zerkin'in annesi Ziynet Zerkin, olayın ardından kayıplara karışan katilin bulunması için yetkililere seslendi. Acılı anne, "24 saniyede canını aldı, 150 gündür yakalanamıyor. Nerede bu adalet, nerede? Kadınları koruyamadıkları gibi katilleri de yakalayamıyorlar. Ben kızımın katilinin yakalanmasını istiyorum. Yetkililer ne yapıyor? İçişleri ne yapıyor? Sayın Soylu ne yapıyor?" dedi.
- 26.12.2022 26 Ara 12:06 Kurretülayn Matur, "Memen yok" diyen takipçisine iç çamaşırı bedenini söyleyerek yanıt verdi: Kaç beden giymemi istersin?
Şubat ayında evlendiği eşi Semih Öztürk'ten boşandığı konuşulan Kurretülayn Matur, bir takipçisinin "Memelerin yok" yorumunda bulunmasına sinirlenerek, "Dakika 1, gol 1. Hemcinslerimden saniyesinde yine psikolojik mobbing. 75A beden giyiyorum. Kaç beden giymemi istersin?" cevabını verdi.
- 26.12.2022 26 Ara 11:53 Bölge odaları 2023 ekonomisini değerlendirdi
Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu 23. toplantısını Gaziantep Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirdi.
- 25.12.2022 25 Ara 19:22 Instagram'da fotoğraf ve video nasıl gizlenir?
Instagram fotoğraf ve video gizleme nasıl yapılır? Instagram gönderilerinizi hesabınızdan silmeden kaldırmanız mümkün.
- 25.12.2022 25 Ara 17:22 Android 14, sağlık ve fitness alanında iddialı geliyor!
Google, Android 14 ile birçok alanda yenilikler sunmak istiyor. Bu anlamda henüz test aşamasında olan Health Connect göze çarpıyor.
- 25.12.2022 25 Ara 09:32 Yorumcu Rıdvan Dilmen'in "Tarihi fark olurdu" deyip verdiği skor Fenerbahçelileri sinirlendirdi
Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Bordo-mavililerin tarihi bir farkı kaçırdığını söyleyen ünlü yorumcu, "Bugünkü oyuna baktığımız zaman maç 11'e 10 kaldığında Altay direnemedi artık. Maç 7'ye falan giderdi. 4 tane çok net pozisyonu vardı Trabzonspor'un." dedi.
- 24.12.2022 24 Ara 18:24 Kelimat Sanat Galerisi, sanatseverleri "Nostaljik" oyunları deneyimlemeye davet ediyor
Topaç ustası Fadıl İnam'ın "Nostalji" adlı enstalasyon sergisi, Kelimat Sanat Galerisi'nde izlenime sunuldu.
- 23.12.2022 23 Ara 21:22 Türkiye'nin ilk jet motorlu savaş uçağı hangardan çıktı!
Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu savaş uçağı olan ve de özellikleri ile yeni nesil rakiplerini aratmayan Hürjet, hangardan çıktı.
- 23.12.2022 23 Ara 18:03 Dijital dizi ve film platformları seyir keyfini belirliyor
Dijital dizi ve film platformları seyir keyfini belirliyor Dijital içerik platformları ne izleyeceğimize karar verirken mahremiyetimizi tehdit ediyor Uzmanlar, dijital dizi ve film platformlarının ne izleyeceğimize karar verirken mahremiyetimizi tehdit ettiğini söyledi.
- 23.12.2022 23 Ara 15:22 TikTok'ta casusluk skandalı: Yasak yolda!
Son yıllarda büyük bir çıkış yakalayan TikTok, hiç kuşkusuz dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından…
- 23.12.2022 23 Ara 12:26 Rusya, Türkiye'de kurulacak gaz merkezine diğer ülkelerin de katılabileceğini bildirdi
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkeziyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ve 2023'te karar alınabileceğini belirterek "Sadece Rus tedarikçilerin değil, diğer ihracatçıların da dahil olacağı yeni bir platform oluşturmaktan bahsediyoruz.
- 23.12.2022 23 Ara 12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ???????devletin kendi içinde bir güçler dengesine sahip olduğunu belirterek, "Bu denge ne kadar sağlıklı kurulur ve işletilirse devlet mekanizması ve onu oluşturan kurumlar da o derece iyi, verimli etkin çalışır.
- 23.12.2022 23 Ara 09:49 Gayrimenkul ilanlarının takibe alınması sektöre yeni düzenlemeler getirdi
Türkiye'de son zamanlarda gayrimenkul ticareti ile ilgili taraflar arasındaki sorunlar artarken, tüm bu süreçlerin online ortama taşındığı ve tarafların haklarının korunduğu platformlara ise ilgi giderek artıyor.
- 22.12.2022 22 Ara 16:44 Arjantinli İş İnsanı: Çin Ekonomiyi Güçlendirme ve Yeni Fırsatlar Yaratmada Örnek Oluyor
Arjantinli iş insanı Fanny Villamayor, Çin'in ekonomiyi güçlendirme ve yeni fırsatlar yaratma konusunda diğer ülkelere örnek olduğunu söyledi.
- 22.12.2022 22 Ara 15:39 Dünya enerji piyasasında Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ın rolü masaya yatırılacak
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Kıbrıs Sorunu: Çevresel Zorluklar ve Enerji Güvenliği" konferansı başladı.
- 21.12.2022 21 Ara 11:02 NATO: Ukrayna'daki Türk İHA'ları modern savaşlarda yapılabilecek yeniliğin iyi bir örneği
SÜMEYYE DİLARA DİNÇER/AHMET GENÇTÜRK - ?NATO'nun Yükselen Güvenlik Sınamalarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı David Van Weel, Türkiye'nin insansız hava araçlarının Ukrayna-Rusya savaşında büyük rol oynadığına değinerek, "(Ukrayna'daki Türk İHA'ları) Modern savaşlarda yapılabilecek...
- 21.12.2022 21 Ara 09:46 METAVERSE EVRENİNDE BİLİMSEL KONGRE YAPTILAR
ERZURUM Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, metaverse evreninde yerli ve yabancı 32 farklı üniversiteden akademisyenlerin katıldığı 'Uluslararası Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Kongresi' düzenledi.
- 21.12.2022 21 Ara 09:41 For Sama belgeseli özel gösterimde izleyiciyle buluştu (2)
Suriye'de 2012-2016 arasında iç savaş sırasında halkın mücadelesini anlatan "For Sama" belgeseli, sivil toplum girişimi Harmony Projesi kapsamında izleyicilerle buluştu.
- 21.12.2022 21 Ara 00:31 "For Sama" belgeseli özel gösterimde izleyiciyle buluştu
Suriye'de 2012-2016 arasında iç savaş sırasında halkın mücadelesini anlatan "For Sama" belgeseli, sivil toplum girişimi Harmony Projesi kapsamında izleyicilerle buluştu.
- 20.12.2022 20 Ara 14:29 Erzurum'da Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen öğretim görevlisine tepki
Erzurum'da sivil toplum kuruluşları, müfredat dışına çıkarak Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Uğur Kutay'a tepki gösterdi.
- 20.12.2022 20 Ara 11:46 ESTP'den YTÜ Öğretim Görevlisi Kutay'a sert tepki
Kısa adı ESTP olan ve bünyesinde 40 dernek, vakıf ve sendikanın bulunduğu Erzurum Sivil Toplum Platformu'ndan Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görev yapan, eşi görülmemiş bir alçaklığa imza atan Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay'a sert tepki gösterdi.
- 20.12.2022 20 Ara 10:38 Alışverişlerde satın alma trendi yerini kiralamaya bıraktı
Dijital platformlardaki geniş ürün yelpazesi tüketicilerin satın alma kararlarını güçleştirirken, ortaya çıkan belirsizlik hali birçok insanın alışveriş deneyimlerine yön veriyor.
- 19.12.2022 19 Ara 23:09 ABD'deki savunma dergisi Defense News, Bayraktar Kızılelma'yı tanıttı
NEW ABD merkezli savunma dergisi Defense News, Baykar'ın öz kaynaklarıyla geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunu haberleştirdi.
- 19.12.2022 19 Ara 13:55 Hazine ve Maliye Bakanlığı, '2023-2025 Dönemi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı'nı yürürlüğe koydu
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, kayıt dışı ekonomik faaliyetleri kayıt altına alarak rekabet gücünü artırmak ve vergi kaybının önüne geçmek amacıyla 5 temel bileşen altında 44 eylem çerçevesinde, '2023-2025 Dönemi'ni kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı yürürlüğe koyuldu.
- 19.12.2022 19 Ara 11:46 Burhanettin Bulut: "Biz Kente, Çevreye, Yeşile, Hayvanlara, Doğaya Taraf Bir Yapı Oluşturmanın Derdindeyiz"
CHP Adana Milletvekili ve Kent Konseyleri Masası Koordinatörü Burhanettin Bulut, CHP Kent Konseyleri Çalıştayı'nda; kent konseylerinin önemine vurgu yaptı. Bulut, “Bizim, Kent Konseyleri’nden beklentimiz, bu işe bir platform oluşturma olarak bakalım. Biz kente, biz çevreye, biz yeşile, biz hayvanlara, doğaya taraf bir yapı oluşturmanın derdindeyiz, tasasındayız” dedi.
- 19.12.2022 19 Ara 11:23 Siber suçlular kullanıcılara günde 400 bin yeni kötü amaçlı dosya ile saldırıyor
Kaspersky'nin algılama sistemleri son 10 ay içinde günde ortalama 400 bin yeni kötü amaçlı dosya keşfetti.
- 18.12.2022 18 Ara 11:34 Çin: ABD'nin Ticaretteki Tek Taraflılığı ve Korumacılığı Küresel Sanayi ve Tedarik Zincirlerine Zarar Veriyor
BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin ticaretteki tek taraflılığı ile korumacılığının çok taraflı ticaret sisteminden sapmasına yol açtığını, ekonomik yasaları ve piyasa kurallarını ihlal ettiğini, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını etkilediğini söyledi.
- 17.12.2022 17 Ara 22:03 Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşu Baykar'da kutlandı
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşuna ilişkin Baykar'da kutlama etkinliği gerçekleştirildi.
- 17.12.2022 17 Ara 19:51 FBI ile Twitter'dan sansür işbirliği! Hepsini tek tek ortaya çıkardılar
ABD'de gazeteci Matt Taibbi'nin, Twitter ve FBI ile ilgili yaptığı ifşaatlar dünya gündemine oturdu. FBI'ın Twitter'ın eski yönetimine gönderdiği elektronik postalarda, ülkedeki seçimlerle ilgili paylaşılan yanlış bilgilere ilişkin önlem alınmasını istediği talepleri ortaya çıkarıldı.
- 17.12.2022 17 Ara 13:36 Özgür Özel: "Türkiye'nin Bütün Demokratları Birlikteyiz.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tez-Koop-İş Sendikası'nın 12. Genel Kurulu’nda; “Türkiye’nin bütün demokratları birlikteyiz. Sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, muhafazakâr demokratlar… Hep birlikteyiz. Partisi ne olursa olsun bu ülkede yoksulluğun yönetilen değil yok edilen, aşılan, geride bırakılan bir mesele olması hepimizin yükümlülüğüdür” dedi.
- 17.12.2022 17 Ara 11:16 KANSERE ÇAREYİ 3 BOYUTLU ARIYORLAR
AMERİKA Birleşik Devletleri'nde (ABD) 15 yıldır yapay doku ve organ basımıyla ilgili çalışmalar yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Tarık Özbolat, canlı hücreler kullanarak gerçek dokuya çok yakın 3 boyutlu kanser modellemeleri geliştirdi.
- 17.12.2022 17 Ara 10:13 IP Academy illüstrasyon alanında uluslararası sertifikalı profesyoneller yetiştirecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün destekleriyle "Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrileri Destek Programı" kapsamında düzenlenen llustrators Platformu'nun yürütücülüğünü üstlendiği IP Academy, Haliç Üniversitesi ev sahipliğinde tanıtıldı.
- 16.12.2022 16 Ara 16:58 Bursa itfaiyesi yeni araçlarla güçleniyor
Bursa itfaiyesi yeni araçlarla güçleniyor Bursa Büyükşehir Belediyesi halkın can ve mal güvenliğini doğrudan ilgilendiren en önemli hizmetlerden biri olan itfaiye teşkilatını her geçen gün güçlendiriyor.
- 16.12.2022 16 Ara 16:04 Türkiye'nin ilk yerli lokomotifi Özgün Motor görücüye çıktı
Türkiye'nin ilk yerli lokomotifi Özgün Motor görücüye çıktı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Kendi özgün motorumuzu geliştirdik" "Raylı sistemlerde kullanıcı olmaktan öte, kendi geliştirdiği teknolojiyi ihraç eden bir ülke olmak istiyoruz" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil...
- 16.12.2022 16 Ara 15:40 Belçika'da çalışanlar hayat pahalılığını protesto için greve gitti
Belçika'da çalışanlar, başta enerji fiyatlarındaki artış olmak üzere hayat pahalılığını protesto etmek için greve gitti.
- 16.12.2022 16 Ara 12:41 "Türkiye'nin İlk Yerli Tasarım Lokomotif Motoru" tanıtıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin raylı sistemlerde ihtiyacını karşılayan ve ihraç eden konumuna geldiğini belirterek, "Bugün tanıtımını yaptığımız Özgün Motor, ülkemizde sıfırdan tasarlanan ve üretilen, aynı zamanda lisans hakları da yüzde 100 ülkemize ait olan ilk ve...
- 15.12.2022 15 Ara 22:31 Bayraktar Kızılelma, ABD'de yakından izleniyor
Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ABD'de dikkatleri üzerine çekmeye başladı.
- 15.12.2022 15 Ara 16:04 Putin: "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'ya gönderecekleri gazın fiyatının büyük oranda Türkiye'de kurulması beklenen merkezde belirleneceğini belirterek, "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip.
- 15.12.2022 15 Ara 14:21 "Kazan-İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti 2022" sona erdi
İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, ülkelerin ilerlemesinde temel rol oynayan gençlerin kapasitelerinin geliştirilmesinin sosyal ve ekonomik kalkınma için olmazsa olmaz olduğunu kaydetti.
- 14.12.2022 14 Ara 18:43 Samsun Çevre Platformu: Bu Torba Yasada Toplum Yararı Yok, Doğa Yok, Emek Yok, Dayanışma Yok
Samsun Çevre Platformu, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da öngören torba kanun teklifini protesto etti. Platform Sözcüsü Mehmet Özdağ, "Bugün komisyonda görüşülecek torbada, yediğiniz zeytinden babanızın emeği ile yapılan limanların kimin cebine bedavaya gideceğine, petrol sektöründe çalışan emekçilerin hayatının hiçe sayılmasından hizmet iş kolunda sendikasızlaştırmanın yolunu açan maddelere kadar sermaye için sıralanmış 14 madde var. Peki bu torbada ne yok? Toplum yararı yok, doğa yok, emek yok, dayanışma yok" dedi.
- 14.12.2022 14 Ara 18:26 Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma gökyüzü ile buluştu (4)
Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
- 14.12.2022 14 Ara 17:55 Çin'in Hangzhou Kentindeki İlk Dijital Ticaret Fuarında Yeni Trendler Sergilendi
ANONS (Çince): GUO YUQİ, Xinhua muhabiri: "Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'dayım. Geçtiğimiz Pazar, ilk Küresel Dijital Ticaret Fuarı burada başladı ve Çarşamba gününe kadar devam etti.
- 14.12.2022 14 Ara 13:54 Bakan Çavuşoğlu: "Dünyanın en büyük kıtalararası ticareti daha Asya ile Avrupa arasında yapılıyor""Bu güzergahın omurgasını Türk dünyası oluşturuyor"
- Bakan Çavuşoğlu: "Dünyanın en büyük kıtalararası ticareti daha Asya ile Avrupa arasında yapılıyor" "Bu güzergahın omurgasını Türk dünyası oluşturuyor" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avaza'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Dışişleri Bakanları Ortak Basın Toplantısı'nda,...
- 13.12.2022 13 Ara 22:34 Çin-Afrika İşbirliği Kapsayıcı Kalkınmaya Işık Tutuyor
Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Çin-Afrika işbirliği mekanizmasının güdümünde Çin ve Afrika arasında gelişen ilişkiler, katılımcı kalkınmanın ruhuna ışık tutuyor.
- 13.12.2022 13 Ara 17:19 Türkiye Uzay Ajansı, Ay'a gönderilecek uzay aracına ilişkin ilk detayları paylaştı
Türkiye Uzay Ajansının (TUA) hazırladığı Milli Uzay Programı içinde yer alan "Ay Araştırma Programı-1 (AYAP-1)" için tasarlanan uzay aracına ait ilk detaylar paylaşıldı.
- 13.12.2022 13 Ara 01:22 Discord'dan dolandırıcıların önünü kesecek yenilik
Discord, kullanıcılar arasında güven duygusunu oturtmak için platformlar arası Bağlantı sistemini getiriyor! İşte detaylar...