Son Dakika Gibi Haberleri

10:55 Elektrikli araç şarj istasyonlarına erişim problemi ortadan kaldırılıyor Elektrikli araçların satışı her geçen gün katlanırken yeterli şarj istasyonu bulunmamasının satışları sekteye uğratabileceği öngörülüyor.

08:34 Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Hatayspor maçı sonrası olay yorum: Ben olsam İrfan Can'ı Antalya'ya götürmem Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 4-0 yendiği maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, İrfan Can Kahveci'nin performansından memnun olmadığını söyledi. Dilmen, "Ben hoca olsam İrfan'ı Galatasaray maçında oynatacaksam Antalya'ya götürmem bile iyice dinlen sen diye." ifadelerini kullandı.

14:50 Vodafone Business'dan bulut hizmetleri alanında iş birliği İşletmelere dijital çözüm sunan Vodafone Business, bulut hizmetleri alanında ATP ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

14:38 SAKARYA GAZ SAHASI SAHA MÜDÜRÜ UÇAR HEDEFİMİZ YİNE GÜZEL MÜJDELER ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin de içinde bulunduğu Sakarya Gaz Sahası'nın müdürü Murat Uçar, Karadeniz'de sismik araştırmaların devam ettiğini belirterek, 'Araştırmalar devam ediyor, inşallah yine güzel müjdeler olur; hedefimiz o' dedi.

14:21 Boşanmak İstediği Eşi Tarafından Öldürülen Ezgi Zerkin'in Annesi: "Katil 24 Saniyede Canını Aldı, 150 Gündür Yakalanamıyor. Adalet Nerede?" İzmir'de boşanmak istediği eşi tarafından başından vurularak öldürülen Ezgi Zerkin'in annesi Ziynet Zerkin, olayın ardından kayıplara karışan katilin bulunması için yetkililere seslendi. Acılı anne, "24 saniyede canını aldı, 150 gündür yakalanamıyor. Nerede bu adalet, nerede? Kadınları koruyamadıkları gibi katilleri de yakalayamıyorlar. Ben kızımın katilinin yakalanmasını istiyorum. Yetkililer ne yapıyor? İçişleri ne yapıyor? Sayın Soylu ne yapıyor?" dedi.

12:06 Kurretülayn Matur, "Memen yok" diyen takipçisine iç çamaşırı bedenini söyleyerek yanıt verdi: Kaç beden giymemi istersin? Şubat ayında evlendiği eşi Semih Öztürk'ten boşandığı konuşulan Kurretülayn Matur, bir takipçisinin "Memelerin yok" yorumunda bulunmasına sinirlenerek, "Dakika 1, gol 1. Hemcinslerimden saniyesinde yine psikolojik mobbing. 75A beden giyiyorum. Kaç beden giymemi istersin?" cevabını verdi.

11:53 Bölge odaları 2023 ekonomisini değerlendirdi Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu 23. toplantısını Gaziantep Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

19:22 Instagram'da fotoğraf ve video nasıl gizlenir? Instagram fotoğraf ve video gizleme nasıl yapılır? Instagram gönderilerinizi hesabınızdan silmeden kaldırmanız mümkün.

17:22 Android 14, sağlık ve fitness alanında iddialı geliyor! Google, Android 14 ile birçok alanda yenilikler sunmak istiyor. Bu anlamda henüz test aşamasında olan Health Connect göze çarpıyor.

09:32 Yorumcu Rıdvan Dilmen'in "Tarihi fark olurdu" deyip verdiği skor Fenerbahçelileri sinirlendirdi Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Bordo-mavililerin tarihi bir farkı kaçırdığını söyleyen ünlü yorumcu, "Bugünkü oyuna baktığımız zaman maç 11'e 10 kaldığında Altay direnemedi artık. Maç 7'ye falan giderdi. 4 tane çok net pozisyonu vardı Trabzonspor'un." dedi.

21:22 Türkiye'nin ilk jet motorlu savaş uçağı hangardan çıktı! Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu savaş uçağı olan ve de özellikleri ile yeni nesil rakiplerini aratmayan Hürjet, hangardan çıktı.

18:03 Dijital dizi ve film platformları seyir keyfini belirliyor Dijital dizi ve film platformları seyir keyfini belirliyor Dijital içerik platformları ne izleyeceğimize karar verirken mahremiyetimizi tehdit ediyor Uzmanlar, dijital dizi ve film platformlarının ne izleyeceğimize karar verirken mahremiyetimizi tehdit ettiğini söyledi.

15:22 TikTok'ta casusluk skandalı: Yasak yolda! Son yıllarda büyük bir çıkış yakalayan TikTok, hiç kuşkusuz dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından…

12:26 Rusya, Türkiye'de kurulacak gaz merkezine diğer ülkelerin de katılabileceğini bildirdi Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkeziyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ve 2023'te karar alınabileceğini belirterek "Sadece Rus tedarikçilerin değil, diğer ihracatçıların da dahil olacağı yeni bir platform oluşturmaktan bahsediyoruz.

12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'nde konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ???????devletin kendi içinde bir güçler dengesine sahip olduğunu belirterek, "Bu denge ne kadar sağlıklı kurulur ve işletilirse devlet mekanizması ve onu oluşturan kurumlar da o derece iyi, verimli etkin çalışır.

09:49 Gayrimenkul ilanlarının takibe alınması sektöre yeni düzenlemeler getirdi Türkiye'de son zamanlarda gayrimenkul ticareti ile ilgili taraflar arasındaki sorunlar artarken, tüm bu süreçlerin online ortama taşındığı ve tarafların haklarının korunduğu platformlara ise ilgi giderek artıyor.

16:44 Arjantinli İş İnsanı: Çin Ekonomiyi Güçlendirme ve Yeni Fırsatlar Yaratmada Örnek Oluyor Arjantinli iş insanı Fanny Villamayor, Çin'in ekonomiyi güçlendirme ve yeni fırsatlar yaratma konusunda diğer ülkelere örnek olduğunu söyledi.

11:02 NATO: Ukrayna'daki Türk İHA'ları modern savaşlarda yapılabilecek yeniliğin iyi bir örneği SÜMEYYE DİLARA DİNÇER/AHMET GENÇTÜRK - ?NATO'nun Yükselen Güvenlik Sınamalarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı David Van Weel, Türkiye'nin insansız hava araçlarının Ukrayna-Rusya savaşında büyük rol oynadığına değinerek, "(Ukrayna'daki Türk İHA'ları) Modern savaşlarda yapılabilecek...

09:46 METAVERSE EVRENİNDE BİLİMSEL KONGRE YAPTILAR ERZURUM Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, metaverse evreninde yerli ve yabancı 32 farklı üniversiteden akademisyenlerin katıldığı 'Uluslararası Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Kongresi' düzenledi.

09:41 For Sama belgeseli özel gösterimde izleyiciyle buluştu (2) Suriye'de 2012-2016 arasında iç savaş sırasında halkın mücadelesini anlatan "For Sama" belgeseli, sivil toplum girişimi Harmony Projesi kapsamında izleyicilerle buluştu.

00:31 "For Sama" belgeseli özel gösterimde izleyiciyle buluştu Suriye'de 2012-2016 arasında iç savaş sırasında halkın mücadelesini anlatan "For Sama" belgeseli, sivil toplum girişimi Harmony Projesi kapsamında izleyicilerle buluştu.

14:29 Erzurum'da Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen öğretim görevlisine tepki Erzurum'da sivil toplum kuruluşları, müfredat dışına çıkarak Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Uğur Kutay'a tepki gösterdi.

11:46 ESTP'den YTÜ Öğretim Görevlisi Kutay'a sert tepki Kısa adı ESTP olan ve bünyesinde 40 dernek, vakıf ve sendikanın bulunduğu Erzurum Sivil Toplum Platformu'ndan Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görev yapan, eşi görülmemiş bir alçaklığa imza atan Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay'a sert tepki gösterdi.

10:38 Alışverişlerde satın alma trendi yerini kiralamaya bıraktı Dijital platformlardaki geniş ürün yelpazesi tüketicilerin satın alma kararlarını güçleştirirken, ortaya çıkan belirsizlik hali birçok insanın alışveriş deneyimlerine yön veriyor.

23:09 ABD'deki savunma dergisi Defense News, Bayraktar Kızılelma'yı tanıttı NEW ABD merkezli savunma dergisi Defense News, Baykar'ın öz kaynaklarıyla geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunu haberleştirdi.

13:55 Hazine ve Maliye Bakanlığı, '2023-2025 Dönemi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı'nı yürürlüğe koydu Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, kayıt dışı ekonomik faaliyetleri kayıt altına alarak rekabet gücünü artırmak ve vergi kaybının önüne geçmek amacıyla 5 temel bileşen altında 44 eylem çerçevesinde, '2023-2025 Dönemi'ni kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı yürürlüğe koyuldu.

11:46 Burhanettin Bulut: "Biz Kente, Çevreye, Yeşile, Hayvanlara, Doğaya Taraf Bir Yapı Oluşturmanın Derdindeyiz" CHP Adana Milletvekili ve Kent Konseyleri Masası Koordinatörü Burhanettin Bulut, CHP Kent Konseyleri Çalıştayı'nda; kent konseylerinin önemine vurgu yaptı. Bulut, “Bizim, Kent Konseyleri’nden beklentimiz, bu işe bir platform oluşturma olarak bakalım. Biz kente, biz çevreye, biz yeşile, biz hayvanlara, doğaya taraf bir yapı oluşturmanın derdindeyiz, tasasındayız” dedi.

11:23 Siber suçlular kullanıcılara günde 400 bin yeni kötü amaçlı dosya ile saldırıyor Kaspersky'nin algılama sistemleri son 10 ay içinde günde ortalama 400 bin yeni kötü amaçlı dosya keşfetti.

11:34 Çin: ABD'nin Ticaretteki Tek Taraflılığı ve Korumacılığı Küresel Sanayi ve Tedarik Zincirlerine Zarar Veriyor BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin ticaretteki tek taraflılığı ile korumacılığının çok taraflı ticaret sisteminden sapmasına yol açtığını, ekonomik yasaları ve piyasa kurallarını ihlal ettiğini, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını etkilediğini söyledi.

22:03 Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşu Baykar'da kutlandı Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşuna ilişkin Baykar'da kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

19:51 FBI ile Twitter'dan sansür işbirliği! Hepsini tek tek ortaya çıkardılar ABD'de gazeteci Matt Taibbi'nin, Twitter ve FBI ile ilgili yaptığı ifşaatlar dünya gündemine oturdu. FBI'ın Twitter'ın eski yönetimine gönderdiği elektronik postalarda, ülkedeki seçimlerle ilgili paylaşılan yanlış bilgilere ilişkin önlem alınmasını istediği talepleri ortaya çıkarıldı.

13:36 Özgür Özel: "Türkiye'nin Bütün Demokratları Birlikteyiz. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tez-Koop-İş Sendikası'nın 12. Genel Kurulu’nda; “Türkiye’nin bütün demokratları birlikteyiz. Sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, muhafazakâr demokratlar… Hep birlikteyiz. Partisi ne olursa olsun bu ülkede yoksulluğun yönetilen değil yok edilen, aşılan, geride bırakılan bir mesele olması hepimizin yükümlülüğüdür” dedi.

11:16 KANSERE ÇAREYİ 3 BOYUTLU ARIYORLAR AMERİKA Birleşik Devletleri'nde (ABD) 15 yıldır yapay doku ve organ basımıyla ilgili çalışmalar yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Tarık Özbolat, canlı hücreler kullanarak gerçek dokuya çok yakın 3 boyutlu kanser modellemeleri geliştirdi.

10:13 IP Academy illüstrasyon alanında uluslararası sertifikalı profesyoneller yetiştirecek Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün destekleriyle "Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrileri Destek Programı" kapsamında düzenlenen llustrators Platformu'nun yürütücülüğünü üstlendiği IP Academy, Haliç Üniversitesi ev sahipliğinde tanıtıldı.

16:58 Bursa itfaiyesi yeni araçlarla güçleniyor Bursa itfaiyesi yeni araçlarla güçleniyor Bursa Büyükşehir Belediyesi halkın can ve mal güvenliğini doğrudan ilgilendiren en önemli hizmetlerden biri olan itfaiye teşkilatını her geçen gün güçlendiriyor.

16:04 Türkiye'nin ilk yerli lokomotifi Özgün Motor görücüye çıktı Türkiye'nin ilk yerli lokomotifi Özgün Motor görücüye çıktı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Kendi özgün motorumuzu geliştirdik" "Raylı sistemlerde kullanıcı olmaktan öte, kendi geliştirdiği teknolojiyi ihraç eden bir ülke olmak istiyoruz" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil...

15:40 Belçika'da çalışanlar hayat pahalılığını protesto için greve gitti Belçika'da çalışanlar, başta enerji fiyatlarındaki artış olmak üzere hayat pahalılığını protesto etmek için greve gitti.

12:41 "Türkiye'nin İlk Yerli Tasarım Lokomotif Motoru" tanıtıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin raylı sistemlerde ihtiyacını karşılayan ve ihraç eden konumuna geldiğini belirterek, "Bugün tanıtımını yaptığımız Özgün Motor, ülkemizde sıfırdan tasarlanan ve üretilen, aynı zamanda lisans hakları da yüzde 100 ülkemize ait olan ilk ve...

22:31 Bayraktar Kızılelma, ABD'de yakından izleniyor Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ABD'de dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

16:04 Putin: "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'ya gönderecekleri gazın fiyatının büyük oranda Türkiye'de kurulması beklenen merkezde belirleneceğini belirterek, "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip.

14:21 "Kazan-İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti 2022" sona erdi İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, ülkelerin ilerlemesinde temel rol oynayan gençlerin kapasitelerinin geliştirilmesinin sosyal ve ekonomik kalkınma için olmazsa olmaz olduğunu kaydetti.

18:43 Samsun Çevre Platformu: Bu Torba Yasada Toplum Yararı Yok, Doğa Yok, Emek Yok, Dayanışma Yok Samsun Çevre Platformu, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da öngören torba kanun teklifini protesto etti. Platform Sözcüsü Mehmet Özdağ, "Bugün komisyonda görüşülecek torbada, yediğiniz zeytinden babanızın emeği ile yapılan limanların kimin cebine bedavaya gideceğine, petrol sektöründe çalışan emekçilerin hayatının hiçe sayılmasından hizmet iş kolunda sendikasızlaştırmanın yolunu açan maddelere kadar sermaye için sıralanmış 14 madde var. Peki bu torbada ne yok? Toplum yararı yok, doğa yok, emek yok, dayanışma yok" dedi.

18:26 Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma gökyüzü ile buluştu (4) Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

17:55 Çin'in Hangzhou Kentindeki İlk Dijital Ticaret Fuarında Yeni Trendler Sergilendi ANONS (Çince): GUO YUQİ, Xinhua muhabiri: "Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'dayım. Geçtiğimiz Pazar, ilk Küresel Dijital Ticaret Fuarı burada başladı ve Çarşamba gününe kadar devam etti.

22:34 Çin-Afrika İşbirliği Kapsayıcı Kalkınmaya Işık Tutuyor Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Çin-Afrika işbirliği mekanizmasının güdümünde Çin ve Afrika arasında gelişen ilişkiler, katılımcı kalkınmanın ruhuna ışık tutuyor.

17:19 Türkiye Uzay Ajansı, Ay'a gönderilecek uzay aracına ilişkin ilk detayları paylaştı Türkiye Uzay Ajansının (TUA) hazırladığı Milli Uzay Programı içinde yer alan "Ay Araştırma Programı-1 (AYAP-1)" için tasarlanan uzay aracına ait ilk detaylar paylaşıldı.