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Son Dakika Gibi

Son Dakika Gibi Haberleri

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Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
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SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2022 15:58:24. #1.11#
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