Aliye dizisinin küçük Arda’sı büyüdü! Şimdiki mesleği şaşırttı

2004-2006 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Halit Ergenç, Nejat İşler ve Sanem Çelik’in yer aldığı Aliye dizisinde Arda karakterini canlandıran Ayberk Koçar, yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündeme geldi. Çocuk yaşta kamera karşısına geçen Koçar’ın oyunculuğu bıraktıktan sonra seçtiği meslek ise dikkat çekti.

KÜÇÜK ARDA'NIN YENİ HAYATI

Dizideki performansıyla hafızalara kazınan Ayberk Koçar, henüz 4 yaşındayken oyunculuğa başladı. Uzun süre ekranlardan uzak kalan Koçar, eğitim hayatına yönelerek farklı bir kariyer çizdi.

Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Koçar, ardından İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Denizcilik Çalışmaları alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

OYUNCULUĞU BIRAKTI, MİMAR OLDU

Oyunculuk kariyerini geride bırakan Ayberk Koçar, eğitimini tamamladıktan sonra mimarlık alanında çalışmaya başladı. Bir dönem televizyon ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Koçar, bugün mesleğini mimarlık alanında sürdürüyor.

Koçar, 2006 yapımı Son Osmanlı Yandım Ali filminde ve 2008 yılında yayımlanan Pulsar dizisinde rol aldı. Genç oyuncu, 2010’da Hayde Bre filminde de kamera karşısına geçti. 2013 yılında ise Benim Hâlâ Umudum Var dizisinde izleyiciyle buluşmuştu.