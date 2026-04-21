Operasyon Alesta'nın Çekimleri Başladı
Operasyon Alesta'nın Çekimleri Başladı

21.04.2026 16:47
TRT'nin yeni dizisi, Afrika'da mahsur kalan sivilleri kurtaran Türk savaş gemisinin hikayesini anlatıyor.

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "Operasyon Alesta"nın çekimleri başladı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, aksiyon ve dramı bir araya getiren yapım, Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının desteğiyle hayata geçirildi.

Afrika'da mahsur kalan siviller için zamana karşı yürütülen bir operasyonu işleyen dizide, kritik bir görev üstlenen Proje Direktörü Zeynep Yurtsever karakterini, uzun bir aranın ardından setlere dönen oyuncu Gamze Özçelik canlandıracak.

Dizide SAT Astsubay Arda Boran karakterini Onur Seyit Yaran, gazeteci Nehir Bozdoğan karakterini ise Meltem Akçöl oynayacak.

Proje tasarımını Onur Böber'in üstlendiği yapımda, Cem Bender, Aslıhan Güner, Aras Şenol, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan, Fırat Çelik, Katharina Weithaler ve Bahtiyar Memili de yer alıyor.

Dizi, Afrika'daki bir ülkede yaşanan ani bir darbe sonrası bölgede mahsur kalan sivillerin kurtarılması için görevlendirilen bir Türk savaş gemisinin zamana karşı mücadelesini işliyor.

Kritik bir operasyonun merkezinde ilerleyen hikaye, yalnızca bir tahliye sürecini değil, bölgedeki krizin arkasındaki güçleri açığa çıkarma çabasını da ekranlara taşıyor.

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan, Türkiye'nin milli imkanlarıyla tasarlanan ilk fırkateyni TCG İstanbul, hikayede önemli bir rol üstleniyor. Dizi, denizcilerin daima hazır anlamına gelen "Alesta" ruhunu aksiyon dolu sahnelerle buluşturuyor.

Kaynak: AA

Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu
Okul saldırganının ölmediği iddialarına yalanlama Okul saldırganının ölmediği iddialarına yalanlama
Gülistan Doku’nun sevgilisinin çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı Gülistan Doku'nun sevgilisinin çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
Lebron James’i karşısında gören Alperen Şengün’ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı
Gaziosmanpaşa’da takmaya çalıştığı tabelayla kaldırımda bekleyen kişinin üzerine düştü Gaziosmanpaşa’da takmaya çalıştığı tabelayla kaldırımda bekleyen kişinin üzerine düştü

16:06
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli
15:41
Trump “O kadar vaktimiz yok“ dedi, İran’dan “Yeni kart“ resti geldi
15:40
ABD, İran’a giden bir gemiye el koydu
15:06
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
